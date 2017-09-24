Внешний долг Украины: сколько, когда и кому придется возвращать

24.09.2017 16:46

Сейчас прямой внешний долг Украины составляет $ 45,7 млрд, а валовый внешний долг - $113,6 млрд.

Издание поясняет, что валовый внешний долг - это совокупность абсолютно всех долгов украинских предприятий и граждан перед иностранными заемщиками, в который включаются и прямой государственный, и гарантированный долги.

Если говорить о размерах выплат, то в 2014 году Украина заплатила $4,4 млрд, в 2015 году - $14,9 млрд по внешним займам (рекорд за последние три года); в 2016 году наша страна заплатила всего $0,4 млрд, а до конца текушего года нам предстоит заплатить $1,1 млрд.

В 2018 году объемы выплат достигнут $2 млрд, в 2019 - $4,7, а в 2020 году - $5.

Источник: sud.ua