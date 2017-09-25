«АТО уже не только на востоке, АТО — в медицине, образовании, отношении к пенсионерам, да в принципе — всему народу», — написал автор обращения.

Инициатор также предложил обязать «президента, премьер-министра, министров ежемесячно отчитываться перед народом — что делается в стране, а также поделился рядом своих советов:

«Забанить господина Луценко в социальных сетях. Коррупционеры не там — они вокруг нас. Выяснить на какую планету улетают наши топ — чиновники и запретить возвращение в Украину навсегда, а также пересадить всех чиновников, максимум — на Ланосы», — написал автор петиции по имени Андрей Конищев.

Источник: https://from-ua.com