Безроуминг с ЕС: что это даст украинцам и как изменятся тарифы

25.09.2017 12:43

Европейский парламент готов отменить роуминг с Украиной и другими странами Восточного партнерства

Европарламент предложил отменить плату за роуминг между ЕС и Украиной. Решение могут принять на ноябрьском саммите программы ЕС "Восточное партнерство". Если Украина и Европа договорятся о "безроуминге", связь для украинцев внутри страны может подорожать, прогнозируют эксперты. Однако процесс отмены роуминговых платежей может затянуться на несколько лет. Как "безроуминг" повлияет на украинцев и когда, узнавал сайт "Сегодня".

Как будет работать "безроуминг" с ЕС

Цены на роуминг формируют сами операторы. Это не договоры между странами, а между конкретными бизнесами. Все украинские операторы имеют контракты с иностранными партнерами. Это значит, что телекоммуникационная компания одной страны разрешает абонентам иностранного оператора пользоваться своей сетью. Так появляется роуминг. В договорах между операторами прописаны тарифы, по которым компании рассчитываются друг с другом.

Раньше в Европе ставку интерконнекта, по которой операторы платили друг с другу, устанавливал телеком-регулятор. С 15 июня ее сделали нулевой. Фактически операторы 28 стран получили возможность пользоваться сетями друг друга бесплатно. Абонент испанского оператора может звонить в Италии по тарифам, которыми он пользуется у себя дома. Идея снизить цены на роуминг появилась в ЕС еще в 2004 году. В 2007-м в Европарламент опустил тарифы на 60%. В 2013 году Еврокомиссия задумалась об окончательной отмене роуминга. Окончательно ставку Европарламент приравнял к нулю с июня этого года. Нормы закона запрещают операторам взимать с абонентов дополнительную плату за звонки, SMS и мобильный интернет в роуминге в странах ЕС, включая Великобританию, а также в Исландии, Норвегии, Лихтенштейне.

"Поскольку нет барьеров, происходит либерализация рынка связи. Соответственно регулирование цен для жителей страны идет исключительно в экономической плоскости. Не будет оснований платить в три раза больше в Испании, чем у себя дома", – поясняет менеджер по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Роман Аулов.

Однако это не значит, что поляк может переехать в Британию и пользоваться более доступными тарифами польского оператора. Бесплатный роуминг действует ограниченное время. Также в роуминге нет безлимита на мобильный интернет.

В середине сентября Европарламент предложил отменить плату за роуминг и со странами Восточного партнерства. Среди них Украина, Грузия и Молдова. В Национальной комиссии по регулированию связи и информатизации (НКРСИ) уже заявили о готовности отменить роуминг до 2020 года. По словам главы телеком-регулятора Александра Животовского, над предложением работает экспертная группа. Но для воплощения "безроуминга" НКРСИ нужно договорится об условиях снижения ставки интерконнекта с европейским регулятором и украинскими операторами.

Что будет с тарифами

Из-за "безроуминга" украинские операторы будут недополучать 1 млрд грн в год, рассказывает консультант операторов телекоммуникаций Роман Химич. Украинские мобильные операторы потеряют единственный источник валютных доходов – оплату от европейских партнеров. Валюта им нужна, чтобы развивать сеть. Все оборудование и программное обеспечение импортируется.

"Европейские операторы получат от этого выгоду. Сальдо расчетов по роумингу между нашими и европейскими операторами в пользу Украины. Отмена роумингов платежей автоматически обнулит сальдо или сделает его негативным для нас", – говорит эксперт.

Из-за этого тарифы внутри страны могут вырасти, прогнозирует Химич. Миллиард убытка может лечь на плечи украинских абонентов за счет повышения внутренних тарифов. На такой шаг пошли операторы балтийских стран, которые по доходам и численности абонентов не могут конкурировать с крупными европейскими компаниями.

Какой устанавливать тариф – определяет оператор. Поэтому телеком-компания может просто ввести высокие тарифы на звонки абонентам другой сети.

Насколько быстро в Украине с ЕС введут "безроуминг", зависит от успешности переговоров НКРСИ с европейским регулятором и украинскими компаниями. К примеру, некоторые операторы стран Балтии, Финляндии, Бельгии получили от европейского телеком-регулятора право устанавливать роуминговые надбавки к домашним тарифам. А операторы Польши, Испании и Италии добиваются отмены требований по отмене надбавок за роуминг, поскольку это негативно влияет на их доходы. Против "безроуминга" могут выступить и украинские компании. Пока о поддержке инициативы заявили "3Mob" и Vodafone.

Зачем украинцам "безроуминг" с ЕС

Отмена платы за роуминг может быть выгодна заробитчанам и туристам. Например, в Польше украинских гастарбайтеров больше миллиона. За первое полугодие страны ЕС посетили 344 тысячи туристов из Украины. Однако и сейчас для украинцев есть способы оставаться на связи, говорит Роман Химич.

"В Украине можно купить специальные туристические сим-карты с передачей данных. Это дает возможность пользоваться скайпом, вайбером и другими мессенджерами. В конце концов есть общедоступные вай-фай зоны, которых полно по Европе и их все больше", – комментирует эксперт.

Идею отменить тарификацию за роуминг поддерживают в "Укртелеком". Такое решение приведет к снижению цен на услуги в коммерческих тарифах европейских операторов, отмечает директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов.

"Распространение европейских подходов к формированию тарифов еще больше либерализует рынок мобильной связи. Негативным аспектом может стать повышение цен на звонки по Украине, которыми операторы будут компенсировать падение дохода от роуминга. Один из крупнейших мобильных операторов уже заявил о таком намерении. Но, можно надеяться, что снижение цен на услуги в роуминге увеличит потребление и сохранит операторам доходы", – говорит эксперт.

Максим Савченко, советник по регуляторным вопросам "Киевстар", считает, что отмена роуминга с ЕС – дело не одного года. Сейчас невозможно делать прогнозы, какими будут тарифы в 2020 или 2021 году, поскольку это зависит от многих факторов как в Украине, так и за ее пределами: "Этот процесс требует двусторонних переговоров между всеми телеком-операторами по ставкам интерконнекта между сетями, решений многих процедурных вопросов".

Источник: http://www.segodnya.ua