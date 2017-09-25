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Частная разведка США озвучила сроки ввода миротворцев на Донбасс

25.09.2017 18:43
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Частная разведка США озвучила сроки ввода миротворцев на Донбасс

Специалисты разведывательно-аналитического предприятия Stratfor сообщали, что по их мнению, развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе маловероятно до начала марта месяца следующего года, о чем информирует replyua.net.

В свою очередь, насколько известно, украинские власти требуют, чтобы войска ООН разместились по всей оккупированной территории востока страны, а также на границе между Украиной и Россией. При этом по подсчетам Кремля, миссия миротворцев должна присутствовать исключительно на линии соприкосновения конфликтующих сторон на Донбассе. Сообщается также, что в настоящий момент позиция Америки остается нечеткой. Аналитики подчеркнули, что Порошенко, после переговоров с Трампом, убеждал, что Америка поддерживает украинскую инициативу по миротворцам. Но сам лидер США пока никакого официального заявления по этому поводу не делал. 

Насколько известно, в настоящее время между Украиной и Россией заметны трения на счет вопроса свойств миссии ООН. Кремль навряд ли пойдет на какие-либо серьезные уступки непосредственно перед скорыми выборами российского лидера. 



Теги: США, Донбасс, миротворцы
 
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