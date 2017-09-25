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Чому судова реформа вдарить по кишенях і правах українців
Стало відомо, що чекає на українців після прийняття судової реформи в існуючому вигляді
Відзначимо, що практично весь час після початку осінньої сесії, нардепи присвятили розгляду судової реформи.
На сьогоднішній день вже розглянуто майже 3,5 тисячі правок з рекордних 4383. Ще 856 залишили на жовтень.
Примітно, що радикальних змін в законопроект не внесли, практично поправки відміталися залом. У зв’язку з цим, швидше за все, що законопроект буде прийнятий в тому вигляді, в якому прийшов у Раду до другого читання.
Тим часом вже стало відомо, яка найбільша небезпеки підстерігає українців після прийняття реформи. Так, вводяться космічні штрафи для позивачів за помилки в оформленні документів.
Також, суддя отримає право на власний розсуд забороняти проводити зйомку на засіданні і пускати людей в зал. Крім того, рішення прийняті на закритому засіданні, публічно оголошуватися не будуть.
Також судовий збір збільшиться у декілька разів.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, права, суд, реформа
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