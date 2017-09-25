- АТО могут объявить по всей Украине: подробности22:00
- Після анексії в Криму погіршилася ситуація з правами людини – ООН21:00
- Задержки с биопаспортами: в ГП "Документ" рассказали, когда закончатся проблемы20:45
- В Україні віднині можна в режимі онлайн можна замовити довідку про несудимість20:30
- Нардеп предупредил об угрозе разрушения Украины20:17
- США принялись за жесткий контроль реформ в Украине19:58
- Почему Путин против миротворцев на границе: Турчинов объяснил19:31
- Доставайте шапки: синоптики предупредили о заморозках18:55
- Частная разведка США озвучила сроки ввода миротворцев на Донбасс18:43
- Тотальное подорожание: в Донецкой области растут цены на услуги и продукты18:33
Дипломат рассказал, как обхитрить Россию с миротворцами ООН на Донбассе
Экс-представитель Украины в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека Владимир Василенко заявляет о том, что есть способ обойти право вето России в Совете безопасности ООН относительно размещения миротворческой миссии на всей временно неподконтрольной Украине территории Донбасса.
Такое мнение Василенко высказал в комментарии "Обозревателю", передает facenews.
"Есть путь. Можно использовать механизм, предусмотренный резолюцией Генассамблеи ООН №377, которая была принята больше 60 лет назад", – отметил Василенко.
Он подчеркнул, что в резолюции предусмотрена возможность согласовать миротворческую операцию напрямую через Генассамблею ООН, минуя Совет безопасности ООН, в котором Россия имеет право вето.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, ООН, миротворцы
- Украина и Запад начали реализацию плана "Б" по расследованию катастрофы Boeing-777 на Донбассе
- Чуркин о трибунале по сбитому над Донбассом"Боингу": голосуй, не голосуй, всё равно получишь...
- Украина обвинила Россию в массовых убийствах людей на Донбассе
- Онлайн-трансляция заседания Совбеза ООН: Янукович просил военной помощи (ВИДЕО)
- Россия использует Крым как форпост для военной операции в Сирии – Порошенко
- Онлайн-трансляция: Россия блокировала "крымскую" резолюцию Совбеза ООН (ВИДЕО)
- Тотальное подорожание: в Донецкой области растут цены на услуги и продукты18:33
- СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ СРОКИ ПОЯВЛЕНИЯ «ОЩАДБАНКА» НА ЛИНИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ15:15
- Боевиков на Донбассе напугали собственные учения14:55
- 2 МИЛЛИОНА ЗА РАЗРУШЕННЫЙ ИЗ-ЗА АТО ДОМ ОТСУДИЛ У УКРАИНЫ ЖИТЕЛЬ ПЕСОК14:43
- Вести АТО: бойцов ВСУ обстреляли из гранатометов и пулеметов, есть раненые10:32
- Бойовики “ДНР” обрали нову тактику з тотального контроля населення10:20
- СРОЧНО! Украинские разведчики в ловушке боевиков07:25
- ЛНРовцы массово стягивают технику к Луганску, - ОБСЕ07:15
- В ОБСЕ сообщили о новых нарушениях со стороны пророссийских боевиков22:16
- Що можна перевозити через лінію розмежування в зоні АТО21:47
- Турция пригрозила вторжением из-за референдума в Курдистане21:47
- Гормон антистресса: как его повысить21:31
- Пенелопа Крус боится, что Анджелина Джоли уведет Хавьера Бардема из семьи21:15
- Після анексії в Криму погіршилася ситуація з правами людини – ООН21:00
- Задержки с биопаспортами: в ГП "Документ" рассказали, когда закончатся проблемы20:45
- В Україні віднині можна в режимі онлайн можна замовити довідку про несудимість20:30
- Нардеп предупредил об угрозе разрушения Украины20:17
- США принялись за жесткий контроль реформ в Украине19:58
- Десять захворювань, які найчастіше вражають офісних працівників19:49
- Почему Путин против миротворцев на границе: Турчинов объяснил19:31
- Гормон антистресса: как его повысить21:31
- Десять захворювань, які найчастіше вражають офісних працівників19:49
- Медики назвали уникальные целебные свойства грибов17:10
- Семь негативных мыслей, которые приводят к болезням13:47
- Врачи назвали самый опасный вид выпивки для человека13:10
- 8 необычных свойств шоколада, о которых вы могли не знать11:50
- Почему утром могут болеть ноги10:42
- Не нужно выпивать каждый день 2 литра воды09:30
- 9 ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ СНИМАТЬ СТРЕСС И НЕ ПОПРАВЛЯТЬСЯ09:10
- Можно ли подстригать себя и своих детей?08:57
- В "ДНР" "передел" бизнеса: ФСБ РФ вернула "отжатый" Захарченко рынок законному владельцу - "МВД ДНР" в шоке
- "ДНР" больше не нужна "армия" - донецкий террорист рассказал о реальной боевой ситуации в Донецке
- Шакал застрелил предателя: в Донецке “доброволец” из РФ убил “легенду” “ДНР” – террористы требуют страшной мести
- Украинцев ожидает ледяной ад самой холодной зимы столетия!
- Захарченко напуган ожидаемым покушением? Ходаковский рассказал о подозрительным приказе руководства "ДНР"
- Возвращение Донбасса в состав Украины: Хорватия сделала Киеву интересное предложение по реинтеграции ОРДЛО
- У певицы Джамалы серьезные проблемы
- Що можна перевозити через лінію розмежування в зоні АТО
- СРОЧНО! Украинские разведчики в ловушке боевиков
- Онкологи призывают не есть эти 8 продуктов: они вызывают рак