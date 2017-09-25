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Доставайте шапки: синоптики предупредили о заморозках
В Украине со среды, 27 сентября, ожидается заметное снижение температуры.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Пока пугать вас заморозками или обвальным холодом не буду, однако в течение недели температура воздуха ожидается невысокой. Только в понедельник еще как-то немного потеплеет, а затем постепенно будет холодать", – пишет Диденко.
По ее словам, в дневные часы воздух еще кое-как будет прогреваться, а ночью столбики термометров могут опуститься до + 3 + 6 градусов.
В Киеве 27 сентября без осадков. Температура ночью около 6-8 градусов, днем 14-16 градусов.
Во Львове в среду также без дождей. Температура ночью 6-8 градусов, днем 14-16 градусов.
В Одессе 27 сентября будет облачно, однако без осадков. Температура ночью 6-8 градусов, днем 15-17 градусов.
В Харькове в среду будет сухая погода. Температура ночью 6-8 градусов, днем 14-16 градусов.
В Днепре 27 сентября также без осадков. Температура ночью 6-8 градусов, днем 14-16 градусов.
В Карпатах в среду будет сухая погода. Температура ночью 9-11 градусов, а днем поднимется до 20-22 градусов.
Кроме того, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в ряде областей страны 27-28 сентября ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, погода, заморозки
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