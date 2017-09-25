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Експерт: Путін знову планує переворот за кримським чи донецьким сценарієм
За словами політичного оглядача Тараса Чорновола, промосковські сили Молдови на чолі з Ігорем Додоном вже оголосили про свої плани повалення проєвропейського уряду, - про це інформаційному порталу replyua.net стало відомо з дописів, опублікованих експертом на власній сторінці в соціальній мережі.
Так, за словами Чорновола, проросійські сили у Молдові навіть не криються і оприлюднили алгоритм дій, за допомогою яких вони планують повалити проєвропейський уряд. Зокрема, по-перше, варто оскаржувати у судах всі дії влади, по-друге, блокувати всі урядові ініціативи, по-третє, виводити людей на акції протесту з будь-якого приводу. Є також четвертий пункт, ще не оголошений, - чекати на вулицях «зелених чоловічків» і блокувати всі спроби чинити їм супротив. У Молдові явно готують переворот за кримським чи донецьким сценарієм, і Румунія, яка традиційно є «заступницею» Молдови, не реагує на провокації проросійського Президента. Єдине, що може стримувати Путіна – це страх нових санкцій.
А що про Україну? Чи нічого не нагадує вказаний алгоритм? Наприклад, Тимошенко вже неодноразово втілювала його в життя – з початку 2000-х і до наших днів. І навіть «неоголошений пункт» має місце – наприклад, на засіданні РНБО 28 лютого 2014 року, коли лідерка «Батьківщини» переконувала не виводити танки з ангарів. Якщо що, наші танки, а не путінські, - зауважує блогер.
Источник: http://replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, переворот, Путин
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