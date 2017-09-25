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Гройсман призвал депутатов принять пенсионную реформу
Премьер отметил, что пенсионная система дотационна, дефицит составляет сто сорок один миллиард гривен
Пенсионная реформа забуксовала в парламенте, а без ее принятия повышать выплаты нельзя. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, отвечая на вопросы депутатов в пятницу. Пенсионная система дотационна, дефицит составляет сто сорок один миллиард гривен. И простое повышение пенсий приведёт к катастрофе, заявил Гройсман. Он призвал депутатов объединиться и проголосовать наконец необходимые законы уже на следующей пленарной неделе.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил с обращением к Верховной Раде. Причиной стало то, что Рада в четверг, 21 сентября так и не дошла до рассмотрения пенсионной реформы, внесенной в повестку дня.
"Сегодня украинский парламент имел абсолютно все возможности, чтобы принять решение насчет новой пенсионной системы, которая даст возможность украинским пенсионерам получать более высокие пенсии. Украинские пенсионеры ждут этого годами. И это стало реальностью. Я хочу сегодня поблагодарить всех тех, кто поддерживал эту возможность. В первую очередь фракции БПП, "Народному фронту", Радикальной партии Олега Ляшко, другим народным депутатам, которые отдали свой голос за продолжение работы сессии. Это значит, именно сегодня можно было принять решение о новой пенсионной системе, которая даст возможность повысить украинским пенсионерам пенсии... Отдельно хочу поблагодарить за усилия главу Верховной Рады, это были усилия, которые давали возможность принять эти решения сегодня. Но это не удалось", – заявил Гройсман.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, депутат, пенсионная реформа, Гройсман
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