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ИЗВЕСТНЫ ДАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ВНО-2018 ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ДОНБАССА

25.09.2017 16:50
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ИЗВЕСТНЫ ДАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ВНО-2018 ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ДОНБАССА

Уже утвержден график написания тестов

Несмотря на то, что только стартовал новый учебный год, Министерство образования и науки Украины уже утвердил календарный план проведения ВНО. 

Регистрация для прохождения тестирования стартует 6 февраля, а завершится 19 марта. 

К 30 апреля будущего года все участники онлайн получат приглашения, которые одновременно являются и пропусками. В них будет содержаться вся информация о локациях и времени проведения ВНО.

Основная сессия начнется 22 мая с тестов по математике. 24 мая все школьники будут проходить ВНО по украинскому языку и литературе, 29 мая и 1 июня – всех зарегистрированных участников ждут на тесты по иностранным языкам. На 4 июня запланировано ВНО по биологии, 6 июня – по истории Украины, 8 июня – по географии, 11 июня – по физике, а завершится основная сессия ВНО 13 июня тестированием по химии.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, школа, тестирование, ВНО
 
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