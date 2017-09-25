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Канада скоро может принять решение о военной помощи Украине - Муженко

25.09.2017 14:13
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В интервью журналистам издания «Укринформ» руководитель Генштаба украинских Вооруженных сил Виктор Муженко заявил, что канадские власти приблизились к принятию важного политического решения о предоставлении Украине военной помощи, сообщает replyua.net.

«То, чего мы ожидаем, требует принятия соответствующих политических решений. Данный вопрос пока что завис в воздухе, но мы надеемся, что скоро он спустится на землю и материализуется», - сказал Муженко. С его слов, данный вопрос выносился на обсуждение в ходе переговоров с руководителем Штаба обороны Канады генералом Джонатаном Вэнсом.

«Я провел переговоры с главой Штаба обороны Канады, на которой мы обсуждали вопросы предоставления Канадой помощи по всем направлениям, в частности, и по психологической реабилитации и увеличение количества канадских военнослужащих, которые проводят в Украине тренинг по данной проблеме», — отметил Муженко. Глава Генштаба ВСУ подчеркнул, что для обработки украинского вопроса Канаде нужно время.

«С нашей стороны были предложены некоторые направления сотрудничества, они их обработают и скажут, на какое количество людей смогут увеличить свою миссию в Украине», — пояснил Муженко. 



Теги: Украина, Донбасс, Канада, помощь
 
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