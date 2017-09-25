- АТО могут объявить по всей Украине: подробности22:00
- Після анексії в Криму погіршилася ситуація з правами людини – ООН21:00
- Задержки с биопаспортами: в ГП "Документ" рассказали, когда закончатся проблемы20:45
- В Україні віднині можна в режимі онлайн можна замовити довідку про несудимість20:30
- Нардеп предупредил об угрозе разрушения Украины20:17
- США принялись за жесткий контроль реформ в Украине19:58
- Почему Путин против миротворцев на границе: Турчинов объяснил19:31
- Доставайте шапки: синоптики предупредили о заморозках18:55
- Частная разведка США озвучила сроки ввода миротворцев на Донбасс18:43
- Тотальное подорожание: в Донецкой области растут цены на услуги и продукты18:33
Комаров ответил поклонникам на важный интимный вопрос
Украинский телеведущий рассказал, когда собирается жениться.
Дмитрий Комаров публично поздравил своих родителей с годовщиной свадьбы через Инстаграм: ""Сегодня у нас в семье праздник - мои дорогие мама Нина с отцом Костей 35 лет вместе!)) Как же это здорово!". Телеведущий рассказал, что было потрачено немало сил для того, чтобы выпросить у родителей их свадебное фото и потом опубликовать его в соцсети, но ему это удалось.
Один из завидных холостяков Украины поднял тему брака и семьи, интересующую многих. По мнению Комарова, он не обязан жениться тогда, когда этого просят или требуют окружающие.
"Для тех, кто сейчас начнет писать: "Дима, и вам пора жениться", отвечу. Бате на фото 33. В советские годы это было неприлично поздно для свадьбы. Маме на этом фото 27. Для СССР - тоже поздно. Родители смогли создать абсолютно счастливую семью. Не смотря на ужасающее финансовое положение в 90-е, подарить счастливое, волшебное, правильное детство троим детям, всех хорошо воспитать и выучить. Сегодня времена поменялись. "Срока годности" у людей, к счастью, нет (ну или он стал существенно дольше). Поэтому кому, когда, где, с кем и как идти под венец - только личное дело каждого. Не нужно подсказывать и вмешиваться в такие интимные дела. Лучше просто порадоваться и поздравить, когда вам придет приглашение на свадьбу))".
Не прошло и суток, как свадебное фото родителей Дмитрия Комарова оценили более 40 тысяч пользователей Инстаграма. Многие подписчики телеведущего полностью солидарны с его мнением.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, свадьба, телеведущий
- Игорь Петренко сыграл свадьбу под шансон (ФОТО)
- Макеевчане суеверны и не хотят жениться
- Савичева выходит замуж после отношений со страстью и разочарованиями (ФОТО)
- Эпидемия нам не страшна, мы сегодня - муж и жена!
- "Путин прошёл длинный путь набирающего обороты изгоя" - Рабинович о дворцовом перевороте в Кремле
- Экстремальная свадьба в Донецке: актеры поженились на воздушном шаре!
- Тотальное подорожание: в Донецкой области растут цены на услуги и продукты18:33
- СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ СРОКИ ПОЯВЛЕНИЯ «ОЩАДБАНКА» НА ЛИНИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ15:15
- Боевиков на Донбассе напугали собственные учения14:55
- 2 МИЛЛИОНА ЗА РАЗРУШЕННЫЙ ИЗ-ЗА АТО ДОМ ОТСУДИЛ У УКРАИНЫ ЖИТЕЛЬ ПЕСОК14:43
- Вести АТО: бойцов ВСУ обстреляли из гранатометов и пулеметов, есть раненые10:32
- Бойовики “ДНР” обрали нову тактику з тотального контроля населення10:20
- СРОЧНО! Украинские разведчики в ловушке боевиков07:25
- ЛНРовцы массово стягивают технику к Луганску, - ОБСЕ07:15
- В ОБСЕ сообщили о новых нарушениях со стороны пророссийских боевиков22:16
- Що можна перевозити через лінію розмежування в зоні АТО21:47
- Турция пригрозила вторжением из-за референдума в Курдистане21:47
- Гормон антистресса: как его повысить21:31
- Пенелопа Крус боится, что Анджелина Джоли уведет Хавьера Бардема из семьи21:15
- Після анексії в Криму погіршилася ситуація з правами людини – ООН21:00
- Задержки с биопаспортами: в ГП "Документ" рассказали, когда закончатся проблемы20:45
- В Україні віднині можна в режимі онлайн можна замовити довідку про несудимість20:30
- Нардеп предупредил об угрозе разрушения Украины20:17
- США принялись за жесткий контроль реформ в Украине19:58
- Десять захворювань, які найчастіше вражають офісних працівників19:49
- Почему Путин против миротворцев на границе: Турчинов объяснил19:31
- Гормон антистресса: как его повысить21:31
- Десять захворювань, які найчастіше вражають офісних працівників19:49
- Медики назвали уникальные целебные свойства грибов17:10
- Семь негативных мыслей, которые приводят к болезням13:47
- Врачи назвали самый опасный вид выпивки для человека13:10
- 8 необычных свойств шоколада, о которых вы могли не знать11:50
- Почему утром могут болеть ноги10:42
- Не нужно выпивать каждый день 2 литра воды09:30
- 9 ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ СНИМАТЬ СТРЕСС И НЕ ПОПРАВЛЯТЬСЯ09:10
- Можно ли подстригать себя и своих детей?08:57
- В "ДНР" "передел" бизнеса: ФСБ РФ вернула "отжатый" Захарченко рынок законному владельцу - "МВД ДНР" в шоке
- "ДНР" больше не нужна "армия" - донецкий террорист рассказал о реальной боевой ситуации в Донецке
- Шакал застрелил предателя: в Донецке “доброволец” из РФ убил “легенду” “ДНР” – террористы требуют страшной мести
- Украинцев ожидает ледяной ад самой холодной зимы столетия!
- Захарченко напуган ожидаемым покушением? Ходаковский рассказал о подозрительным приказе руководства "ДНР"
- Возвращение Донбасса в состав Украины: Хорватия сделала Киеву интересное предложение по реинтеграции ОРДЛО
- У певицы Джамалы серьезные проблемы
- Що можна перевозити через лінію розмежування в зоні АТО
- СРОЧНО! Украинские разведчики в ловушке боевиков
- Онкологи призывают не есть эти 8 продуктов: они вызывают рак