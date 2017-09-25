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КУДА ДЕЛИСЬ МИЛЛИАРДЫ ЯНУКОВИЧА?
Представители международной компании Transparency International подало судебный иск против Генеральной прокуратуры Украины, Военной прокуратуры и государственного предприятия «Информационные судебные системы». Компания требует обнародовать судебный приговор, по которому у бывшего президента Януковича конфисковали 1,5 млрд долларов. На данный момент возникает вопрос: где эти деньги?
Генеральная прокуратура конфисковала эти деньги полгода назад, но решение суда по этому вопросу все еще не обнародовали и при этом деньги нигде не проходили. Представители Transparency International считают, что это — тревожный сигнал.
Дело в том, что пока не понятно, что, у кого и по какому праву конфисковали. К тому же, если в решении есть технические несовершенства, то его можно было бы обжаловать. А если денег прежнего режима никто так и не увидел, то их могли просто украсть.
При этом представители компании заявили, что они уже обращались в ВРУ с просьбой обнародовать все результаты судебного процесса. Правда, представители прокуратуры не явились на заседание комитета и никак не объяснили свою позицию.
Недавно депутаты заявили, что денег Януковича и правда никто не видел. Есть предположение, что их поделили между собой представители олигархической верхушки.
Теги: Донбасс, деньги, миллиардер, Янукович
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