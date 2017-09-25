Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Курс долара і євро злетів після вихідних

25.09.2017 11:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Нацбанк приготував українцям «суворий» курс основних світових валют на початку тижня

Як стало відомо, на понеділок, 25 вересня, головний фінансовий регулятор країни встановив вартість долара на рівні 26,26 грн.

Таким чином, за вихідні американська валюта додала в ціні три копійки.

На чорному ринку долар торгується по 26,23 грн при покупці і 26,28 грн при продажу.

Тим часом євро також виріс в ціні. Його вартість піднялася на 14 копійок у порівнянні з попереднім курсом і становить 31,36 грн.

На чорному ринку євровалюту купують по 31,35 грн і продають по 31,47 грн.

Нагадаємо, прогнозний середньорічний курс в проекті держбюджету-2018 становить 29,3 грн/дол, курс на кінець року – 30,1 грн / дол.

Раніше українські економісти дали свій прогноз, що буде з курсом гривні до кінця 2017 року.

Тим часом, в Україні з’явився новий вид шахрайства з обміном валют. Також, раніше стало відомо, чомубанківські шахраї не несуть покарання за свої махінації.

 

Джерело: Politeka



Теги: Донбасс, курс валют
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх