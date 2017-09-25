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РФ на границе с Белоруссией не пропускает украинцев

25.09.2017 15:45
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РФ на границе с Белоруссией не пропускает украинцев

Посольство Украины в Республике Беларусь рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок, связанных с пересечением белорусско-российской государственной границы, кроме пересечения авиационным транспортом.

Об этом говорится в сообщении на сайте диппредставительства, передает Европейская правда.

Посольство отмечает, что Россия, ссылаясь на отсутствие пунктов пропуска через российско-белорусскую государственную границу, запретила ее пересечение гражданам третьих стран, кроме граждан РФ и Беларуси, в том числе дипломатам и представителям международных организаций.

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что с 15 мая 2017 российская сторона осуществляет пограничный контроль воздушных судов, прибывающих в Россию из Беларуси и возвращающихся обратно.

"В этой связи всем гражданам третьих стран, включая членов дипломатического и административно-технического персонала дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций рекомендуется для поездок по указанному маршруту использовать авиационный транспорт", - говорится в сообщении.

Поскольку между Белоруссией и РФ отсутствуют действующие соглашения о пунктах пропуска, белорусская пограничная служба не осуществляет контроль на этом участке границы.

"Еще раз обращаем внимание граждан к существующей опасности при планировании поездок в Российскую Федерацию, агрессия которой против Украины продолжается с 2014 года", - отметили в посольстве.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Беларусь, граница
 
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