С ОКТЯБРЯ МОЖЕТ ПОДОРОЖАТЬ ГАЗ: О ЧЕМ МОЛЧАТ МИНИСТРЫ

25.09.2017 18:15

Постановление министров №187, действующее с апреля 2017 года по апрель 2018, подразумевает перерасчет цены газа каждые полгода

В постановлении идет речь о том, что Министерство энергетики и угольной промышленности обязуется провести перерасчет топлива на уровне импортного паритета. Перерасчет должен произойти в период с октября текущего года по апрель следующего. Это означает, что подорожание импортного топлива отразится на цене газа и в Украине.

Таким образом, каждые полгода украинцы должны платить за газ по обновленной цене, получившейся при перерасчете газа. Чтобы «подтянуть» украинские цены на газ под соответствующие, паритетные цены, используют формулу, в которую входит стоимость газа на немецком хабе NCG в гривнах, затраты на транспортировку, наценка «Нафтогаза», и налоги.

Так, если новая цена, сформировавшаяся после перерасчета, отличается более чем на 10% от уже действующего тарифа, то его должны поменять на более актуальный. Действующая цена составляет 6,9 грн за куб м. и отличается от расчетного на 18,49%.

Поэтому если никаких изменений в постановлении не последует, и его не отменят, стоимость газа составит уже 8 грн за куб. А следующим будет поднятие тарифов на тепло.

Так о чем же молчат чиновники?

Дело в том, что такой перерасчет должен был произойти согласно опять же постановлению №187 еще в июле этого года. Однако никаких сообщений о данном факте пока не последовало. Значит ли это, что украинцы будут и дальше платить по тарифам, к которым уже успели привыкнуть, пока неизвестно. Ведь до 1 октября новый тариф уже должен был быть утвержден.





