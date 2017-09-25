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Саакашвили и Терещенко выступили под Кабмином с акцией за «скорую помощь»
Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили, мэр Глухова Мишель Терещенко и народный депутат Юрий Деревянко провели акцию возле Кабинета министров, сообщает в понедельник пресс-служба "Руха новых сил", передает Интерфакс.
М.Саакашвили и М.Терещенко выступили с требованием прекратить блокирование "растаможивания" гуманитарной современной "скорой помощи".
М.Саакашвили сообщил, что сейчас в Глухове работает пять старых автомобилей "скорой помощи", в которых нет необходимого оборудования. По словам мэра Глухова, город получил возможность пользоваться современной "скорой" из Нидерландов, но ее так и не растаможили за полгода.
"Эта машина уже 6 месяцев стоит на таможне! 6 месяцев эти враги украинского народа не могут растаможить одну машину, чтобы дать людям скорую помощь. И после решения премьер-министра эта машина сегодня едет обратно в Нидерланды. До 24.00 она должна пересечь границу с Польшей", - заявил М.Саакашвили.
М.Терещенко в свою очередь добавил, что власть не дает ему возможность развивать город, и что единственная возможность развивать медицину в Глухове - благодаря гуманитарной, помощи.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, акция, Кабмин, Саакашвили
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