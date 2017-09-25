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Украина готовит против России иск по Донбассу – Петренко
Министр объяснил, что объединить все иски против россиян в один – технически невозможно
Украина заканчивает подготовку большого иска против России за преступления на Донбассе. Об этом заявил перед встречей с представителями Американской торговой палаты в Украине министр юстиции Украины Павел Петренко, передает УНИАН.
"Сейчас мы заканчиваем подготовку большой юридической позиции по Донбассу, так как мы это сделали по Крыму для Европейского суда по правам человека. Многие материалы будут приобщены в Международный суд в ООН, который слушает дело в Гааге в следующем году", – сказал министр.
Петренко отметил, что Украина не может объединить все поданные против России иски в один. По его словам, это технически невозможно.
"На сегодняшний день есть ряд исков в различных судах. Речь идет и о Международном суде ООН, у которого своя процедура, и там мы подали фактически два заявления, касающихся дискриминации украинцев в Крыму и запрета финансирования терроризма со стороны Российской Федерации. Есть пять исков больших в Европейском суде по правам человека. Есть ряд исков, которые подали государственные компании к Российской Федерации, связанные с утратой имущества на территории Крыма и Донбасса. Так же Украина подала в Международный уголовный суд относительно событий, которые произошли в Крыму и на Донбассе. Поэтому технически в один иск, я думаю, все эти факты объединять невозможно в силу того, что рассматривают различные судебные инстанции, но то, что будут дополнительные и иски, и дополнительные обоснования тех исков, которые мы уже подали, это факт", – пояснил министр юстиции.
Напомним, 16 января 2017 года Украина подала иск против России в Международный суд ООН. Цель обращения – привлечение России к ответственности за финансирование терроризма на Востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в аннексированном Крыму. 19 апреля Международный суд ООН вынес промежуточное решение по делу "Украина против России".
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс
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