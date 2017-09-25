В Україні віднині можна в режимі онлайн можна замовити довідку про несудимість

25.09.2017 20:30

Українське внутрішньополітичне відомство запроваджує в дію нову онлайн-послугу. Як передає replyua.net, мова йде про можливість замовити довідку про відсутність судимості. Таку інформацію на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook сьогодні повідомив очільник відомства Арсен Аваков.



«Послуга, для замовлення якої було потрібно кілька десятків годин, та яка «розсаджувала» корупцію, спричиняла злість і обурення – трансформувалася в 2 кліка і посмішку у вас на обличчі», - пише Аваков. Високопосадовець зауважив, що скористатися новою послугою

mvs.gov.ua або hsc.gov.ua, пройти реєстрацію за допомогою електронного цифрового підпису або IDBank, а потім заповнити електронну форму та зазначити, в якому із сервісних центрів МВС буде краще забрати готову довідку.



«Ви відправляєте форму,і заявка починає оброблятися та формуватися в автоматичному режимі! Після того ви отримуєте повідомлення на електронну пошту, що документ готовий, приїжджаєте і забираєте! », - написав міністр. Арсен Аваков зауважив, що можливість отримання довідки надається у будь-якому з 153 сервіс-центрів МВС незалежно від місця реєстрації.