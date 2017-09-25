Валютная лихорадка: почему Нацбанк срочно избавляется от валюты

25.09.2017 07:05

После нескольких месяцев стабильности на валютном рынке доллар начал укрепляться по отношению к гривне. В Национальном банке Украины оперативно отреагировали на падение гривны, и четвертую неделю подряд НБУ выходит на межбанковский валютный рынок с интервенциями, чтобы сбить ажиотаж. Ждет ли гривну обвал и каким будет валютный курс к концу 2017 года?

В последние дни лета гривна перестала укрепляться по отношению к доллару. В соответствии с трендом, американская валюта начала медленный, но уверенный рост.

Национальный банк Украины оперативно отреагировал на изменения на валютном рынке страны. С 31 августа НБУ еженедельно объявляет аукционы по продаже долларов, хотя в течение летних месяцев регулятор преимущественно скупал валюту в условиях ее превалирующего предложения над спросом.

Тренд развернулся

31 августа НБУ объявил аукцион по продаже до $70 млн, при этом банки подали общую заявку на покупку $53,3 млн, реальная же продажа составила $44,3 млн по средневзвешенному курсу 25,68 грн/$1.

На аукционе 5 сентября Нацбанк был уже готов продавать до $100 млн. Тем не менее общая заявка составила $39,9 млн, реальная сумма покупки – $20,4 млн (средневзвешенный курс 25,94 грн/$1).

Рекордно низкой была активность банков на следующем аукционе, который НБУ объявил 14 сентября. Регулятор вновь предложил к продаже до $100 млн, но банки подали заявки на общую сумму $17 млн, а реально купили вообще $12,7 млн по среднему курсу 26,16 грн/$1.

На аукционе по продаже до $100 млн 21 сентября общая заявка банков составила $45,9 млн, реально продано $27,1 млн по средневзвешенному курсу 26,22 грн/$1.

Приведенные выше данные позволяют сделать несколько выводов. С одной стороны, курс доллара к гривне неуклонно растет, при этом Национальный банк выходит на межбанковский валютный рынок с тем, чтобы погасить нездоровый ажиотаж, вызванный девальвацией национальной валюты. Но и банки не спешат выкупать весь объем валюты, предлагаемый НБУ.

“Вялость банков связана с тем, что большинство из них закупились (валютой) под завязку, а оперативных заявок на покупку от клиентов банков, вероятно, еще не поступало. Поэтому их покупки осуществляются исходя из соответствующих возможностей”, – сказал в комментарии “Апострофу” старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин.

НБУ сбивает ажиотаж

По словам эксперта, Нацбанк сигнализирует о том, что готов влить в рынок столько валютных средств, сколько необходимо.

“$100 млн – это хорошая сумма для того, чтобы остудить спрос”, – подчеркнул Шевчишин.

Такие действия регулятора понятны и оправданы, так как ситуация по сравнению с летом изменилась.

“Спрос и предложение уже выровнялись, и сейчас баланс больше в сторону спроса, что и сказывается на движении гривны – она ослабляется против доллара”, – пояснил Шевчишин.

По словам специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергея Фурсы, действия регулятора продиктованы стремлением предотвратить панику на валютном рынке.

“На самом деле Нацбанк просто показывает, что он готов защищать (рынок) большими суммами. Это не значит, что у банков есть спрос на $100 млн. Нацбанк показывает, что причин для беспокойства нет, резервов достаточно, если что – волатильность снимут. Мы видим, что сейчас пошло какое-то движение, которое, в принципе, не трендовое, а ситуативное, поэтому Нацбанк выходит с такими предложениями, поскольку знает, как легко запустить механизм паники”, – рассказал Фурса.

Курс доллара по осени считают

Таким образом, вероятно, обвала гривны ждать не стоит. Доллар растет, однако это ожидаемый и ранее прогнозируемый рост.

По мнению Андрея Шевчишина, если Украине все-таки удастся получить новый транш Международного валютного фонда (МВФ), это будет способствовать снижению девальвационных ожиданий.

Кроме того, положительным моментом является факт размещения Украиной еврооблигаций на $3 млрд под 7,375% годовых с 15-летним сроком погашения, а также направление из этой суммы порядка $1,6 млрд на выкуп бондов с погашением в 2019 и 2020 годах.

“Эти $3 млрд, выкуп старых обязательств – достаточно позитивный момент для снижения девальвационных настроений”, – заявил эксперт.

“Я, скорее, буду оптимистичен. Если ранее я рассматривал возможный курс на уровне 28,5 грн/$1, то теперь я думаю, что мы сможем закончить год с курсом до 28 грн/$1. Но есть возможность для снижения до 27,5 грн/$1”, – сказал Андрей Шевчишин.

Прогноз Сергея Фурсы еще более радужный для гривны. “Скорее всего, будет между 26 грн/$1 и 27 грн/$1”, – заявил он.

Источник: https://from-ua.com