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Волонтер: Украину можно изменить эволюционно за 50 лет. Только революция может это сделать быстрее
На своей странице в социальной сети Facebook известный украинский волонтер Юрий Касьянов выразил мнение, что в нашей стране протесты являются хорошим инструментом заставляющим власть работать и «воровать с оглядкой», но не нужно надеяться, что такие желаемые изменения произойдут быстро, передает replyua.net.
«Любой протест, если он искренний, приносит пользу. Это, в частности, касается борьбы с коррупцией, роста тарифов, обмана населения. И нужно всячески поддерживать любое наступление на правящую плутократию. Даже после наступления политических авантюристов – не нужно им мешать, чтобы никто во власти не расслаблялся, чтобы они, если воруют, все же оглядывались. Но обольщаться не нужно», - считает он.
Волонтер отметил, что не стоит надеяться на то, что новые прогрессивные законы, антикоррупционные суды или изменения в избирательном законодательстве не могут помочь.
«С точки зрения эволюции, эта страна может поменяться не менее, чем за 50 лет. По ментальным показателям и по статистике развития институтов демократии мы застряли в конце 19-го – начале 20-го веков. В связи с этим, все заявления о том, что справедливая жизнь наступит уже завтра, - это просто популизм», - считает Касьянов.
Теги: Украина, Донбасс, эволюция, революция
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