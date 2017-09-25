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Выделенных на субсидии средств не хватит всем домохозяйствам
Сергей Марченко, заместитель министра финансов Украины, заявил о том, что на субсидии для населения правительство выделило сначала 40 миллиардов гривен в текущем году, однако потом пришлось выделять еще 14 миллиардов, но и этих денег не хватает для того, чтобы субсидировать все домохозяйства, сообщает replyua.net со ссылкой на телеканал NewsOne.
«Как правило, последние месяцы года выполняются уже в следующем году. Потому что это сверки субсидиантов и так далее. Эти вещи довольно отсрочены во времени. Этих средств достаточно в этом году, но вопрос последних месяцев 2017 года будет решен за счет бюджета 2018 года», - отметил Марченко.
По словам замминистра, такая же ситуация возникала и в прошлом году, и вопрос декабря по всем льготным домохозяйствам правительств будет решать уже в январе следующего года. Марченко подчеркнул, что на 2018 год правительство выделит на субсидии порядка 55 миллиардов, также местные бюджеты планируют добавить еще семь миллиардов гривен, и проблемы, связанные с дефицитом средств, будут решаться по мере поступления.
Теги: Донбасс, субсидия
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