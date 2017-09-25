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Запорожская область на грани экологической катастрофы: названа причина
В Запорожской области из-за несвоевременной расчистки лимана произошла экологическая катастрофа – погибли более 10 тысяч особей пиленгаса
В Запорожской области в Молочном лимане погибло более 10 тысяч особей пелингаса массой от 500 грамм до трех килограммов.
По данным Запорожской областной государственной администрации, областная власть выделили более 1 млн 300 тыс грн на расчистку и углубление канала, который соединяет Молочный лиман и Азовское море. Тендер на проведение данных работ выиграла николаевская компания «Техморгидрострой Николаев».
«В соответствии с условиями договора ООО «Техморгидрострой Николаев» был перечислен авансовый платеж в сумме 391 тыс грн. Но предприятие в сроки, определенные договором, не предприняло меры по расчистке соединительного канала и не выполняет условия договора. В адрес организации направлены два письма-предупреждения. Однако работы по состоянию на 25 сентября ООО «Техморгидрострой Николаев» так и не выполняются», — говорится в сообщении ЗОГА.
Экологи говорят, что мор рыбы произошел из-за того, что каждой осенью происходит заиление промоины и рыбе попросту не хватает воды.
При этом, глава Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль заявляет что бездействие компании-подрядчика привело к тому, что Запорожская область оказалась на грани экологической катастрофы.
По данному факту прокуратура Запорожской области открыла уголовное производство.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, катастрофа, экология, Запорожская область
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