Губернатор озвучил страшную статистику: 65% чиновников Николаевской области откровенные сепаратисты, которые нагло оскорбляют Гимн и Флаг Украины

26.09.2017 17:42

Около 65% чиновников и политиков Николаевской области являются сепаратистами, которые не уважают свою страну, ее ценности, законы, а также государственные символы. Губернатор Николаевской области Алексей Савченко признался журналистам в том, что среди чиновников и политиков его родной области сепаратисты составляют 65%, передает dialog.ua.

"Я сказал и готов повторить еще много раз, что у нас сегодня в местной власти есть люди, которые не встают, когда звучит государственный гимн", - сообщил глава Николаевской ОГА. По словам Алексея Савченко, люди, совершающие подобные вещи, не должны безнаказанно жить в Украине. А лояльное законодательство нашей страны позволяет им это делать.

"У нас есть сегодня депутаты, которые говорят обидные вещи о государственном флаге. И мы не можем их за это привлечь к ответственности. И таких среди тех, кто находится в политике и на государственной службе в Николаевской области, 65%", - удивил статистикой губернатор.