Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Отравление копченой рыбой во Львове: госпитализированы уже 58 человек

26.09.2017 16:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Отравление копченой рыбой во Львове: госпитализированы уже 58 человек

В больницах Львовской области на лечении находятся 58 человек, отравившихся копченой рыбой, купленной на львовском рынке. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Общее количество пострадавших составило 63 (четверо отказались от госпитализации, еще одного выписали из больницы).

56 человек находятся на лечении во Львовской областной инфекционной больнице и двое – в Пустомытовской районной больнице. Состояние всех пациентов средней тяжести.

Отметим, что вчера сообщалось о 52 госпитализированных в результате отравления.

Напомним, что пострадавшие употребляли рыбу горячего копчения, которую приобрели в одном из торговых киосков на рынке "Привокзальный" во Львове. По факту массового отравления открыто уголовное дело.



Теги: Донбасс, Львов, отравление, рыба, госпитализация, уголовное дело
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх