Главная / Новости / Украина / "Россия хочет еще больше расколоть Украину, никто не пойдет на условия Москвы!" – Волкер прокомментировал инициативу России о введении миротворцев ООН на Донбасс по кремлевскому сценарию
Последние новости раздела
- "Россия хочет еще больше расколоть Украину, никто не пойдет на условия Москвы!" – Волкер прокомментировал инициативу России о введении миротворцев ООН на Донбасс по кремлевскому сценарию09:31
- Под Киевом масштабный пожар на фармацевтической фабрике. ВИДЕО09:11
- "Обстоятельства для нас складываются шикарно!" - Вовнянко обратил внимание на важные мировые события, которые сыграют на руку Украине08:49
- Киев обвинили в поставках оружия в Южный Судан08:31
- Задача США – предоставить Украине летальное оружие, мир должен немедленно отреагировать на агрессивные действия России, - Волкер08:09
- Журналіст: тепер епоху експатів можна вважати завершеною22:15
- АТО могут объявить по всей Украине: подробности22:00
- Після анексії в Криму погіршилася ситуація з правами людини – ООН21:00
- Задержки с биопаспортами: в ГП "Документ" рассказали, когда закончатся проблемы20:45
- В Україні віднині можна в режимі онлайн можна замовити довідку про несудимість20:30
"Россия хочет еще больше расколоть Украину, никто не пойдет на условия Москвы!" – Волкер прокомментировал инициативу России о введении миротворцев ООН на Донбасс по кремлевскому сценарию
26.09.2017 09:31
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что инициатива России о введении миротворцев на Донбасс по линии соприкосновения приведет к еще большему расколу страны, поэтому Вашингтон такой подход не одобряет. Об этом он рассказал "Голосу Америки", передает "Диалог.UA".
Волкер отмечает, что предложение России находится в рамках очень узкой концепции, так как данная инициатива касается присутствия миротворцев ООН только на линии пересечения, что не соответствует мирному плану разрешения конфликта на Донбассе. По его словам, Москва вынашивает план по расколу Украины, так как подобные предложения абсолютно неприемлемы в контексте восстановления территориальной целостности государства.
Теги: Украина, США, Донбасс, Российская Федерация, ООН, миротворцы
Читайте также:
- "Путин разрушил все механизмы глобальной безопасности в мире", - Порошенко рассказал телезрителям США об агрессии России в Украине
- В. Нимченко: Признание Донбасса временно оккупированной территорией - преступление против государственности
- "Не давайте оружие, а то будем продолжать войну активнее". В чем смысл пресс-конференции "пожизненного вождя" Путина на языке подковерной иезуитской дипломатии. ВИДЕО
- Это просто потрясающе! Трамп, Макрон, Грибаускайте, а вместе с ними и весь мир готовы стоять за Украину в борьбе с агрессором Российской Федерацией! – Порошенко
- "США этой смерти не простит - Путин может получить жесткий ответ", - эксперты о влиянии гибели сотрудника ОБСЕ в "ЛНР" на урегулирование кровопролития в Донбассе
- Загнанная в угол кремлёвская крыса пошла ва-банк
- Передвижные мобильные пункты «Ощадбанка» едут к КПВВ на Донбассе 07:51
- Стрелков "сдал с потрохами" Кремль: "экс-министр обороны ДНР" сознался, что погибший в Сирии генерал ВС РФ Асапов орудовал на Донбассе07:29
- Тотальное подорожание: в Донецкой области растут цены на услуги и продукты18:33
- СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ СРОКИ ПОЯВЛЕНИЯ «ОЩАДБАНКА» НА ЛИНИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ15:15
- Боевиков на Донбассе напугали собственные учения14:55
- 2 МИЛЛИОНА ЗА РАЗРУШЕННЫЙ ИЗ-ЗА АТО ДОМ ОТСУДИЛ У УКРАИНЫ ЖИТЕЛЬ ПЕСОК14:43
- Вести АТО: бойцов ВСУ обстреляли из гранатометов и пулеметов, есть раненые10:32
- Бойовики “ДНР” обрали нову тактику з тотального контроля населення10:20
- СРОЧНО! Украинские разведчики в ловушке боевиков07:25
- ЛНРовцы массово стягивают технику к Луганску, - ОБСЕ07:15
- "Россия хочет еще больше расколоть Украину, никто не пойдет на условия Москвы!" – Волкер прокомментировал инициативу России о введении миротворцев ООН на Донбасс по кремлевскому сценарию09:31
- Под Киевом масштабный пожар на фармацевтической фабрике. ВИДЕО09:11
- "Обстоятельства для нас складываются шикарно!" - Вовнянко обратил внимание на важные мировые события, которые сыграют на руку Украине08:49
- Киев обвинили в поставках оружия в Южный Судан08:31
- Задача США – предоставить Украине летальное оружие, мир должен немедленно отреагировать на агрессивные действия России, - Волкер08:09
- Передвижные мобильные пункты «Ощадбанка» едут к КПВВ на Донбассе 07:51
- Стрелков "сдал с потрохами" Кремль: "экс-министр обороны ДНР" сознался, что погибший в Сирии генерал ВС РФ Асапов орудовал на Донбассе07:29
- Проверенные временем способы защиты от "осенних" болезней22:37
- Журналіст: тепер епоху експатів можна вважати завершеною22:15
- АТО могут объявить по всей Украине: подробности22:00
- Проверенные временем способы защиты от "осенних" болезней22:37
- Гормон антистресса: как его повысить21:31
- Десять захворювань, які найчастіше вражають офісних працівників19:49
- Медики назвали уникальные целебные свойства грибов17:10
- Семь негативных мыслей, которые приводят к болезням13:47
- Врачи назвали самый опасный вид выпивки для человека13:10
- 8 необычных свойств шоколада, о которых вы могли не знать11:50
- Почему утром могут болеть ноги10:42
- Не нужно выпивать каждый день 2 литра воды09:30
- 9 ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ СНИМАТЬ СТРЕСС И НЕ ПОПРАВЛЯТЬСЯ09:10
- У певицы Джамалы серьезные проблемы
- Що можна перевозити через лінію розмежування в зоні АТО
- СРОЧНО! Украинские разведчики в ловушке боевиков
- Частная разведка США озвучила сроки ввода миротворцев на Донбасс
- Места силы в квартире: где хранить деньги, чтобы они приумножались
- В Донецке взорвали "Ташкента"
- Бойовики “ДНР” обрали нову тактику з тотального контроля населення
- Кто и почему получит 20% доплаты к пенсиям
- ЛНРовцы массово стягивают технику к Луганску, - ОБСЕ
- За месяц до сердечного приступа организм начнет вас предупреждать