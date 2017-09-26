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Скандальные и шокирующие кадры: ненормальный сепаратист из Луганска Клинчаев поблагодарил Россию за оккупацию Донбасса и спасение от "кровавого" "Айдара" и "Правого сектора". ВИДЕО
Клинчаев на шоу российских фейкометов заявил, что Украина пытается на генетическом уровне помешать жителям Донбасс дружить с Россией, и именно поэтому народ Востока Украины восстал и стал защищать свое право на свободное общение с "братским народом". Сегодня одиозный луганский сепаратист и человек находящегоя в СИЗО Старобельска экс-"регионала" Ефремова Арсен Клинчаев ошивается по кремлевским каналам и льет грязь на Украину. Защищая террористические "республики", он при этом не спешит жить в "свободном" Донбассе, а предпочитает скрываться на территории России, сообщает "Диалог.UA".
Он часто посещает российские эфиры, где от имени народа "ЛНР" говорит о дружбе с РФ, оправдывает оккупацию Донбасса и кровавую российскую агрессию. На очередной программе "Место встречи" на пропагандистском телеканале "НТВ", Клинчаев заявил, что луганчане хотят дружить с Россией и настроены на взаимоотношения с ней, не желая ничего разрывать.
"Молодой человек, я из Луганска, я был комендантом палаточного городка, и вы мне сейчас рассказываете, что в Луганске? Люди просто не хотели разрывать отношения с Россией, там люди настроены на дружбу с Россией. Вы на генетическом уровне пытаетесь там привязать ненависть к России. Вот главная идея тех, кто сидит сейчас в Киеве", - заорал Клинчаев на своего оппонента.
Дальше Клинчаев как "эксперт" оценил качество российского оружия и заявил, что если бы российские военные не зашли в Донбасс, то "Правый сектор" и "Айдар" вырезали бы все местное население, несогласное с украинской властью. "Мы вам очень благодарны, россиянам, я вам говорю как луганчанин, что они пришли и нам помогли, ибо туда пришел бы "Правый сектор", батальон "Айдар", они просто вырезали бы там местное население, которое было бы несогласно с той властью", - вполне осознанно высказался предатель Украины.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, оружие, сепаратисты, оккупация, Правый сектор, ЛНР
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