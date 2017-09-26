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Стало известно, на какие бесплатные медуслуги могут рассчитывать украинцы
Министерство здравоохранения Украины опубликовало список услуг, которые входят в гарантированный пакет первичной бесплатной медицинской помощи, передает Обозреватель. Об этом сказано на странице ведомства в Facebook.
В частности, семейный врач должен будет:
- Наблюдать за состоянием здоровья пациентов с помощью различных исследований, диагностировать и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления, патологические, физиологические (во время беременности) состояния;
- Сопровождать пациентов с хроническими заболеваниями;
- Оказывать неотложную помощь;
- Направлять пациента для оказания ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медпомощи;
- Проводить профилактику: вакцинацию, обзоры и исследования пациентов из групп риска;
- Предоставлять консультации.
Семейный врач может также наблюдать за неосложненной беременностью и за здоровым ребенком в соответствии с возрастными особенностями и потребностями. А также предоставлять отдельные услуги паллиативной помощи. Например, оценить степень боли, назначить и выписать рецепт на наркотические средства, психотропные вещества для лечения болевого синдрома.
В рамках первичной медицинской помощи пациенты гарантированно и бесплатно смогут получить гематологические исследования, общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, а также биохимические и иммунохимические исследования сыворотки крови, глюкозу крови, общий холестерин и общий анализ мочи.
Кроме того, пациенты будут иметь право на инструментальные методы исследования, среди которых электрокардиограмма (ЭКГ) в покое и микроскопия мокроты.
Украинцы смогут также сделать быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит и сифилис.
Семейный врач назначает лекарства и выписывает рецепты, по которым в том числе можно будет получить препараты по программе возмещения стоимости лекарств, в которую будут постепенно включать все больше и больше заболеваний и препаратов, а также оформлять справки, больничные листы.
Теги: Украина, Донбасс, бесплатно, украинцы, Минздрав, медицина, семейный врач
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