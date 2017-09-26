В Закарпатской области идет подготовка к созданию "ЗНР", - политик Томенко призвал не допустить развала Украины из-за венгерского сепаратизма

26.09.2017 21:44

Власти Украины теряют свой контроль над некоторыми районами Закарпатья, поскольку в области есть предпосылки для того чтобы создать там венгерскую автономию. Такое заявление сделал экс-вице-спикер Верховной Рады Украины Николай Томенко, информирует "Диалог.UA".

По мнению Томенко, в Закарпатье сейчас критическое состояние. "Нам нельзя закрывать глаза по поводу критической ситуации в Закарпатской области, где живет большое количество граждан одновременно с венгерскими документами. Там столько лиц, которые ни слова не свяжут на украинском... Мы утратили контроль над ситуацией.

Если правые придут к власти в Будапеште, то они озвучат лозунг по созданию венгерской автономии в составе Украины. Мы не можем этого допустить, чтобы не развалить Украину", - обращает внимание он. Политик обращается к венгерским коллегам, чтобы те спокойно разбирались в ситуации. По мнению экс-зама главы ВРУ, половина политических выпадов от венгров – это риторика перед выборами.

Томенко также предложил создать отдельные языковые правила преподавания для районов, где национальные меньшинства составляют большую часть от населения. "Однако, мы не должны строить языковую политику под диктат Венгрии. В Закарпатье, согласно переписи населения, венгры составляют 12%", - говорит он.