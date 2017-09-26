Вашингтон ограничивает полеты над США по Договору об открытом небе для военной авиации РФ

26.09.2017 21:19

Соединенные Штаты намерены объявить ограничения на российские военные полеты над американской территорией, предусмотренные положениями Соглашения об открытом небе. Об этом, как передает "Голос Америки" пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в администрации США, передает segodnya.ua.

Договор, который является частью ряда договоренностей по контролю над вооружениями, позволяет 34 странам-членам, которые ратифицировали соглашение, проводить наблюдательные миссии над территориями друг друга

Как отмечают американские чиновники, ограничения являются ответом на запрет Кремля на пролет над Калининградом, где хранится российская современная военная техника. В соответствии с Договором об открытом небе, дальность разведывательного полета может составлять до 5,5 тыс. км, однако над Калининградом Россия ограничила ее до 500 км.

По данным WSJ, США могут ограничить полеты российских самолетов над Аляской и Гавайями.

"Мы хотим заставить Россию вновь придерживаться Договора", – сказал чиновник Государственного департамента, добавив, что принятые США меры могут быть отменены в случае изменения решения России по полетам над Калининградом.

Ранее сообщалось, что американские и украинские инспекторы не смогли выполнить наблюдательный полет над территорией России из-за поломки самолета.