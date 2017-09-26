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Задача США – предоставить Украине летальное оружие, мир должен немедленно отреагировать на агрессивные действия России, - Волкер

26.09.2017 08:09
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Задача США – предоставить Украине летальное оружие, мир должен немедленно отреагировать на агрессивные действия России, - Волкер

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что официальный Вашингтон очень серьезно намеревается выделить Киеву летальное оружие. Более того, актеры мировой политики должны немедленно отреагировать на агрессию Российской Федерации. Об этом он рассказал в интервью "Голосу Америки", передает "Диалог.UA".

По словам Волкера, сейчас администрация Дональда Трампа очень серьезно рассматривает возможность предоставления Украине летального оружия для борьбы с российской агрессией.

Также он добавил, что США, Великобритания и другие ведущие мировые державы должны были сделать больше усилий для выполнения Будапештского меморандума.



Теги: Украина, США, Донбасс, Российская Федерация, оружие, агрессия
 
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