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Депутат: Скоро в Генштабе Украины полетят головы

27.09.2017 22:04
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Депутат: Скоро в Генштабе Украины полетят головы

В ближайшее время высшее руководство государства сделает резонансное заявление о несоответствии занимаемой должности руководителя Генерального штаба Украины, ведь взрывы на военных складах в Калиновке стали уже четвертым случаем уничтожения боеприпасов армии. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, передает УНН.

"Убежден, что до конца дня, или завтра утром мы услышим заявления от секретаря СНБО ... Думаю, что они будут достаточно резонансными", - сказал Винник.
При этом, отвечая на вопрос, почему он так считает нардеп добавил: "Я считаю, что руководитель Генерального штаба, ответственный за склады хранения боеприпасов, чем обеспечивает боеспособность украинской армии, допускает четвертое, в связи с, например, служебной халатностью, уничтожение боеприпасов ... ".

По мнению Винника, взрывы боеприпасов в Калиновке - "это последняя точка и больше игнорировать ситуацию мы не можем себе позволить".
"Считаю, что ближайшие 24-48 часов мы услышим заявления от высших должностных лиц государства относительно профпригодности и служебного соответствия руководителя генерального штаба. Это не мои полномочия", - резюмировал Винник.

При этом он добавил, что "об отставке министра обороны (Степана Полторак - ред.) речь не идет".
Как сообщалось ранее, из-за пожара на складах в Винницкой области эвакуированы более 30 тыс. человек.

Накануне, 26 сентября, около 22:00 на военных складах населенного пункта Калиновка Винницкой области произошел пожар.

В ВСУ сообщили, что пожар охватил 10% площади военного арсенала в Винницкой области.



Теги: Украина, Донбасс, пожар, эвакуация, Винницкая область, склад, халатность, Генштаб
 
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