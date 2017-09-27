Филатов рассказал, как станет бороться с любителями "р***кого мира" в школах Днепра: "Безжалостно будем увольнять всех "педагогов", кто позволяет себе сепаратистские высказывания"

27.09.2017 19:02

Руководство города приложит все усилия, чтобы не допустить проявления сепаратизма во время занятий в учебных заведениях Днепра, заявил мэр. Об этом Борис Филатов заявил 26 сентября во время торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя в Днепре, сообщает "Диалог.UA".

"Хочу сказать: мы четко контролируем то, о чем говорят в наших школах и не допустим никаких проявлений сепаратизма ни в словах учителей, ни в словах родителей", - отметил городской голова, обращаясь к землякам.

Поздравляя работников образования с профессиональным праздником, Филатов заявил, что роль учителя в формировании будущего нации невозможно переоценить. Мэр вручил памятные награды и денежные премии лучшим учителям города.

Не обошли вниманием молодых сотрудников системы образования. В Днепре действует программа "Молодой работник", в которой зарегистрировано 137 начинающих специалистов-педагогов. Участникам программы из городского бюджета планируется дополнительно выплачивать по 2000 гривен.

"Безжалостно будем увольнять всех "педагогов", кто позволяет себе сепаратистские высказывания. Некоторые наговорили себе в соцсетях на вечный "волчий билет". Тереть бесполезно. У нас все ходы записаны", - добавил Филатов, комментируя на своей странице в социальной сети "Фейсбук" прошедший праздник украинских педагогов.