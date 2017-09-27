Окуева о подрыве боеприпасов в Калиновке: "Это российская диверсия. Злит, что мы не отвечаем России подобным"

27.09.2017 20:59

Нет практически никаких сомнений в том, что подрыв арсенала в Калиновке является следствием диверсии со стороны России. Об этом пишет доброволец АТО чеченского батальона Амина Окуева, заявляя о том, что обычные трагедии с подрывами сладких боеприпасов происходят не чаще, чем раз в 10 лет, передает dialog.ua.

При этом в Украине детонация арсенала происходит уже в четвертый раз за четыре последних годы войны с Россией на Донбассе. Окуева сообщила, что ее лично этот факт злит не столько тем, что взрывы не удается предотвратить ввиду сложности превентивной защиты, а тем, что Украина не отвечает подобным способом России.

Окуева отметила сложность выбора различных вариантов ведения войны с Россией в соответствии с международными нормами и общечеловеческой моралью, однако написала, что не в ее полномочиях выбирать стратегию борьбы с РФ.