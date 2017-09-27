Подарок от власти: украинцам подготовили такое, от чего сведет челюсти

27.09.2017 14:39

Всю минувшую неделю Верховная Рада посвятила рассмотрению судебной реформы. Прошли 3527 поправок из 4383. А оставшиеся 856 оставили на октябрь. При этом существенных отличий депутаты в законопроект не внесли — все поправки отметались залом. Ожидается, что в целом законопроект будет принят в том виде, в котором пришел в Раду ко второму чтению. Журналисты разобрались, какие новшества ждут украинцев в судах, сообщает from-ua.com.

Путь к манипуляциям

В целом эксперты уверены, что законопроект суживает доступ граждан к судам и делает их еще более зависимыми от власти. Одна из иллюстраций этого процесса — изменения в правилах отбора судей. Когда дело попадает в суд, судью определяет автоматическая система путем жеребьевки. Но «барабан» научились обходить уже сейчас — часть судей «отправляется» в командировку, на больничный, в отпуск, а дело достается оставшимся.

Сейчас открыта вся информация об этой лотерее, но реформой доступ к протоколам о распределении закрывается. Адвокаты считают, что это открывает риск манипуляций: если не видеть, кто из судей принимал участие в жеребьевке, то нет возможности понять — проходило автораспределение или судей назначили.

Сторонники реформы расхваливают введение электронного суда — создается Госреестр исполнительных документов, где будут выкладывать все вердикты судов. От бумажного архива предлагают отказаться.

Но в судах хронический недобор. И некому будет сканировать документы и выкладывать решения в интернет. Они это понимают, поэтому у людей, согласно проекту реформы, остается возможность получить документы в бумажном виде, но только по спецзапросуюрист Ростислав Кравец

Увеличиваются сборы

Фиксированная ставка судебного сбора сейчас — 1600 грн, что уже немало для многих украинцев, и не все решаются на обращение в суд. При этом реформа предусматривает введение еще целого ряда расходов. Так, придется платить за вытребование документов у ответчика, вводится плата за любое движение суда, включая справки из канцелярии. Кроме того, если ты подал иск и проиграл, то на тебя возложат издержки ответчика, включая оплату его адвокатов.

«Тут логично было бы установить лимит на покрытие расходов, но границ в проекте нет. Если вы, например, судитесь с облэнерго и дело проигрываете, то должны будете оплатить работу их юристов. А это десятки тысяч гривен за час работы», — рассказывает нардеп и автор сотен поправок к проекту Юрия Одарченко.

Также вводится ряд штрафов за неправильное оформление документов. Например, за не там поставленную подпись. «Увеличивая судебные расходы, людям не дают возможности отстоять свои права в суде, — считает бывший замглавы Печерского суда Николай Замковенко.

— Список льготников, которых освободили от уплаты сборов, сократили еще в начале года. Теперь по факту от судов отсекаются пенсионеры и другие социально незащищенные граждане, особенно на самых дорогих стадиях апелляции и кассации».

Также увеличит издержки правило о том, что представлять интересы людей в судах с 2019 года смогут лишь лицензированные адвокаты, а не родственники или правозащитники, как сейчас. По словам Замковенко, это уже привело к ажиотажу в адвокатурах.

Зачем это президенту

«Обращение в суд станет опасным делом, — согласен Одарченко. — Перспективы выигрыша — непредсказуемая вещь, а проигрыш приведет к огромным расходам. Это делается, чтобы отбить у людей охоту обращаться в суд».