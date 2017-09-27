- Депутат: Скоро в Генштабе Украины полетят головы22:04
- Превью матча «Донбасс» – «Белый Барс»21:41
- В Украине появятся несколько уровней оповещения о чрезвычайных ситуациях21:18
- Окуева о подрыве боеприпасов в Калиновке: "Это российская диверсия. Злит, что мы не отвечаем России подобным"20:59
- "Выйдите из потустороннего мира борьбы за власть": Украинский волонтер эмоционально обратилась к Порошенко20:41
- Умеров о приговоре: «За два года от оккупационной власти Крыма ничего не останется»20:25
- В США создали настольную игру о боях за Донецкий аэропорт19:26
- Филатов рассказал, как станет бороться с любителями "р***кого мира" в школах Днепра: "Безжалостно будем увольнять всех "педагогов", кто позволяет себе сепаратистские высказывания"19:02
- И.о. главы Укрзализныци будет получать 1,2 млн грн в месяц15:20
- Подарок от власти: украинцам подготовили такое, от чего сведет челюсти14:39
Подарок от власти: украинцам подготовили такое, от чего сведет челюсти
Всю минувшую неделю Верховная Рада посвятила рассмотрению судебной реформы. Прошли 3527 поправок из 4383. А оставшиеся 856 оставили на октябрь. При этом существенных отличий депутаты в законопроект не внесли — все поправки отметались залом. Ожидается, что в целом законопроект будет принят в том виде, в котором пришел в Раду ко второму чтению. Журналисты разобрались, какие новшества ждут украинцев в судах, сообщает from-ua.com.
Путь к манипуляциям
В целом эксперты уверены, что законопроект суживает доступ граждан к судам и делает их еще более зависимыми от власти. Одна из иллюстраций этого процесса — изменения в правилах отбора судей. Когда дело попадает в суд, судью определяет автоматическая система путем жеребьевки. Но «барабан» научились обходить уже сейчас — часть судей «отправляется» в командировку, на больничный, в отпуск, а дело достается оставшимся.
Сейчас открыта вся информация об этой лотерее, но реформой доступ к протоколам о распределении закрывается. Адвокаты считают, что это открывает риск манипуляций: если не видеть, кто из судей принимал участие в жеребьевке, то нет возможности понять — проходило автораспределение или судей назначили.
Сторонники реформы расхваливают введение электронного суда — создается Госреестр исполнительных документов, где будут выкладывать все вердикты судов. От бумажного архива предлагают отказаться.
Но в судах хронический недобор. И некому будет сканировать документы и выкладывать решения в интернет. Они это понимают, поэтому у людей, согласно проекту реформы, остается возможность получить документы в бумажном виде, но только по спецзапросуюрист Ростислав Кравец
Увеличиваются сборы
Фиксированная ставка судебного сбора сейчас — 1600 грн, что уже немало для многих украинцев, и не все решаются на обращение в суд. При этом реформа предусматривает введение еще целого ряда расходов. Так, придется платить за вытребование документов у ответчика, вводится плата за любое движение суда, включая справки из канцелярии. Кроме того, если ты подал иск и проиграл, то на тебя возложат издержки ответчика, включая оплату его адвокатов.
«Тут логично было бы установить лимит на покрытие расходов, но границ в проекте нет. Если вы, например, судитесь с облэнерго и дело проигрываете, то должны будете оплатить работу их юристов. А это десятки тысяч гривен за час работы», — рассказывает нардеп и автор сотен поправок к проекту Юрия Одарченко.
Также вводится ряд штрафов за неправильное оформление документов. Например, за не там поставленную подпись. «Увеличивая судебные расходы, людям не дают возможности отстоять свои права в суде, — считает бывший замглавы Печерского суда Николай Замковенко.
— Список льготников, которых освободили от уплаты сборов, сократили еще в начале года. Теперь по факту от судов отсекаются пенсионеры и другие социально незащищенные граждане, особенно на самых дорогих стадиях апелляции и кассации».
Также увеличит издержки правило о том, что представлять интересы людей в судах с 2019 года смогут лишь лицензированные адвокаты, а не родственники или правозащитники, как сейчас. По словам Замковенко, это уже привело к ажиотажу в адвокатурах.
Зачем это президенту
«Обращение в суд станет опасным делом, — согласен Одарченко. — Перспективы выигрыша — непредсказуемая вещь, а проигрыш приведет к огромным расходам. Это делается, чтобы отбить у людей охоту обращаться в суд».
Теги: Украина, Донбасс, законопроект, суд, реформа, Верховная Рада, депутаты
- В Верховную Раду поступил законопроект о вхождении Украины в НАТО
- Верховному суду Украины вернули отобранные полномочия
- Верховная Рада объявила Крым "оккупированной территорией"
- Рада приняла закон о 12-летней школе
- Жить в Украине становится слишком дорого: Кабмин готовит шоковые антикризисные законы (ВИДЕО)
- Чому судова реформа вдарить по кишенях і правах українців
- Украинских военных хотят пересадить на велосипеды20:08
- Азовское море опасно обмелело19:43
- Вышла в окно 5-го этажа: в Луганске покончила с собой помощница скандального пропагандиста “Л/ДНР” Филлипса15:01
- "В Луганске сейчас творится беспредел! Родителям срочно нужна помощь!" - пророссийская украинка из Санкт-Петербурга шокировала Сеть рассказом из Луганска14:19
- Москва не собирается заканчивать войну на Донбассе - стало известно о новом приказе кремлевских "кураторов"12:59
- У Кремля начались большие проблемы с "армиями Л/ДНР" - "кураторы" приняли отчаянное решение12:21
- СКОЛЬКО В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОФИЦИАЛЬНЫХ МИЛЛИОНЕРОВ12:01
- Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев11:39
- За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: один воин ВСУ ранен10:39
- За последние 1,5 месяца количество переселенцев в Украине выросло на 4 тысячи человек08:21
- Депутат: Скоро в Генштабе Украины полетят головы22:04
- Превью матча «Донбасс» – «Белый Барс»21:41
- В Украине появятся несколько уровней оповещения о чрезвычайных ситуациях21:18
- Окуева о подрыве боеприпасов в Калиновке: "Это российская диверсия. Злит, что мы не отвечаем России подобным"20:59
- "Выйдите из потустороннего мира борьбы за власть": Украинский волонтер эмоционально обратилась к Порошенко20:41
- Умеров о приговоре: «За два года от оккупационной власти Крыма ничего не останется»20:25
- Украинских военных хотят пересадить на велосипеды20:08
- Азовское море опасно обмелело19:43
- В США создали настольную игру о боях за Донецкий аэропорт19:26
- Филатов рассказал, как станет бороться с любителями "р***кого мира" в школах Днепра: "Безжалостно будем увольнять всех "педагогов", кто позволяет себе сепаратистские высказывания"19:02
- "Выйдите из потустороннего мира борьбы за власть": Украинский волонтер эмоционально обратилась к Порошенко20:41
- Излишняя чистота - причина болезней18:43
- Вокруг каждого человека возведены крепостные стены18:26
- Грецкие орехи продляют жизнь18:02
- Найден самый эффективный способ похудения17:38
- Лекарства нельзя запивать соками17:22
- Лицо пересаживать можно и неопасно16:56
- Вес ребёнка зависит от внимания отца16:30
- Как вылечить горло быстро и без лекарств16:04
- Когда звонок тревожный… Несколько нюансов сердечной боли 15:43
- Места силы в квартире: где хранить деньги, чтобы они приумножались
- У певицы Джамалы серьезные проблемы
- Що можна перевозити через лінію розмежування в зоні АТО
- Частная разведка США озвучила сроки ввода миротворцев на Донбасс
- СРОЧНО! Украинские разведчики в ловушке боевиков
- "МГБ ДНР" начало зачистки "освободителей" в Горловке: Саня Кошка и Вова Камаз уже на подвале - соцсети сообщили подробности
- Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев
- Незнакомый номер? Эксперт рассказал, как ставят на прослушку в Украине
- Передвижные мобильные пункты «Ощадбанка» едут к КПВВ на Донбассе
- "Рус***й мир" хвастается своими "достижениями" - фото семьи Прилепина и главаря "ДНР" Захарченко в Донецке вызвало резонанс в Сети