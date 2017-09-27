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Повышение пенсий под угрозой срыва
Украинский парламент на прошлой неделе так и не рассмотрел пенсионную реформу. Сегодня узнала, чем может грозить стране нерасторопность нардепов, и остались ли у реформы шансы быть принятой, передает from-ua.
КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС. Одним из приоритетов правительства на этот год было осовременивание пенсий, запланированное на первое октября. По нему почти 6 млн украинцев должны были получить прибавку в размере от 200 до 1000 грн. Именно для этого Верховная Рада должна была в сентябре принять во втором чтении соответствующий законопроект. Однако на протяжении всей прошлой недели (она была последней пленарной в этом месяце) парламентарии рассматривали правки к судебной реформе. Их, напомним, набралось чуть меньше пяти тысяч. В итоге времени на пенсионную реформу у народных депутатов не осталось, а инициативу спикера Андрея Парубия работать в четверг до упора нардепы трижды провалили. Лидер фракции БПП Артур Герасимов признался в кулуарах Рады, что для голосования по реформе необходимо объединить зал. Но из-за огромного количества правок к судреформе этого не произошло.
"У парламента были абсолютно все возможности, чтобы принять решение по новой пенсионной системе. Ключевым вопросом является поднятие пенсий в октябре. Не в ноябре, а уже в октябре. Для этого нужно провести колоссальную работу и Пенсионному фонду, и правительству. Мы к этому готовы. Но если решение будет и дальше затягиваться парламентом, мы не сможем этого сделать в октябре", — обратился к ВР премьер-министр Владимир Гройсман.
ОТВЕТ ОППОЗИЦИИ. По словам политолога Владимира Фесенко, факт, что пенсреформу не удалось принять до 1 октября, неприятный, но не смертельный. "Это был срок важный для правительства. Но ее не приняли не потому, что не проголосовали, а потому что затянулось рассмотрение по судебной реформе. Сейчас премьеру, да и власти в целом, есть смысл обвинить оппозиционеров в том, что из-за затягивания тысячными поправками рассмотрения судебной реформы не удалось с первого октября поднять пенсии", — рассказал политолог, добавив, что на следующей пленарной неделе (она стартует 3 октября) шансы принять реформу довольно высоки.
В профильном комитете ВР нам подтвердили, что в октябре реформа точно будет принята. Политэксперт Руслан Бортник уверен: в октябре реформу примут, при этом довольно большим количеством голосов: "Это произойдет, поскольку даже оппозиционным депутатам будет сложно обосновать избирателям, почему они не получат повышенные пенсии. Но тут есть один маленький нюанс — их можно повысить и задним числом. То есть пенсии за октябрь выплатят в ноябре и, условно говоря, у нардепов будет еще целый октябрь для голосования. Кроме того, правительство может повысить пенсии просто своим постановлением или внесением изменений в закон о госбюджете. Чаще всего, в прошлые годы, пенсии повышались именно решением Кабинета министров".
Такой же позиции придерживается и министр финансов Александр Данилюк: "Даже если реформа будет принята на первой неделе октября или второй — мы обеспечим финансирование с 1 октября".
Теги: Украина, Донбасс, пенсионная реформа, повышение, Верховная Рада, пенсии
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