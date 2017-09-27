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Превью матча «Донбасс» – «Белый Барс»
В четверг 28 сентября Ледовая арена "Альтаир" примет центральный матч первого тура второго круга Украинской хоккейной лиги – донецкий "Донбасс" сыграет "Белый Барс".
Минувшая встреча этих команд (победа дончан со счетом 3:2) стала 19-й в новейшей истории (сезоны-2015/16 и 2016/17) во всех турнирах. На данный момент команда Константина Буценко ни разу не смогла обыграть дончан, однако последние встречи между "Барсами" и "Донбассом" получились крайне напряженными.
Donbass Open Cup-2017
"Белый Барс" – "Донбасс" – 5:7 (1:3, 3:2, 1:2)
Именно этот матч в итоге стал решающим в шестом розыгрыше Открытого кубка Донбасса: именно победа в нем позволила дончанам в четвертый раз завоевать этот трофей, команда же Константина Буценко заняла итоговое второе место.
Несмотря на уверенную победу "Донбасса" в первом периоде, "Белый Барс" собрался и через промежуточную победу во втором периоде, смог отыграть разрыв в две шайбы и в заключительном отрезке даже сравнять счет. Впрочем, Владислав Луговой вернул преимущество команде Сергея Витера уже спустя две минуты. Итоговый счет в матче установил Вадим Мазур.
Украинская хоккейная лига-2017/18
"Белый Барс" – "Донбасс" – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
К последнему матчу первого круга оба коллектива подошли с максимумом возможных очков. Дончане активно начали встречу, уже на седьмой минуте открыв счет после классного паса Никиты Коваленко.
Однако и здесь "Барсы" смогли навязать борьбу действующим чемпионам, сравняв счет во втором периоде и устроив финальный штурм шестью полевыми игроками – победа "Донбасса" со счетом 3:2 позволила команде Сергея Витера выйти на чистое первое место в чемпионате.
Завтрашняя встреча между "Белым Барсом" и "Донбассом" может позволить дончанам увеличить отрыв от преследователей, белоцерковцы же могут вновь сравняться с дончанами по набранным очкам и одержать историческую первую победу над "Донбассом".
Отметим, что прямая трансляция матча "Донбасс" - "Белый Барс" будет доступен на спортивном телеканале XSPORT.
Приходи на "Альтаир" и поддержи "Донбасс" в борьбе за чемпионство!
28 сентября, начало матча 19:30
Теги: Украина, Донбасс, хоккей, матч, кубок, команда
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