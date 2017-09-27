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У Кабмина дошли руки до КПВВ на Донбассе

27.09.2017 13:30
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У Кабмина дошли руки до КПВВ на Донбассе

Кабинет министров Украины принял решение об обустройстве и содержании контрольных пунктов въезда-выезда, расположенных на территории Донецкой и Луганской областей. Такое решение было принято на заседании правительства, передает УНН.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что о ситуации на КПВВ ему рассказал побывавший там генпрокурор Юрий Луценко. "То, что он мне рассказал не укладывается в нормальные условия... Знаете, из таких вещей – нормального уважения к людям и формируется наше достоинство... Должен быть фирменный украинский стиль: качество и понимание, что нельзя быть равнодушным к людям", – заявил Гройсман.
"Я поставил абсолютно четкую задачу министру по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Вадим Олегович (Вадим Черныш - ред.), я даю вам все абсолютно возможности и от имени правительства полномочия создать надлежащие условия на этих контрольно-пропускных пунктах. Это принципиально важно. Я просил бы Министерство финансов, другие смежные министерства под руководством Вадима Черныша, пожалуйста, организуйтеся и наведите порядок. И это мое требование и председателям военно-гражданских администрации Донецкой и Луганской областей - наведите порядок", - сказал он.
Кроме того, глава правительство также отметил, что порядок должен быть наведен и на админгранице с Крымом.



Теги: Донбасс, благоустройство, Владимир Гройсман, КПВВ
 
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