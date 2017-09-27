Умеров о приговоре: «За два года от оккупационной власти Крыма ничего не останется»

27.09.2017 20:25

После судебного заседания, на котором так называемое «российское правосудие» приговорило заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения и запрету на такой же срок на занятие публичной деятельностью, российский адвокат Николай Полозов в Киеве назвал приговор «безобразным оскалом так называемого правосудия».

«Ильми Умеров — пожилой и больной человек, страдающий диабетом, болезнью Паркинсона, имеющий проблемы с сердцем… — отметил Николай Полозов. — Даже дома ему нужен специальный медицинский уход. В колонии-поселении такой уход ему обеспечить не смогут. В пенитенциарных учреждениях больным, в лучшем случае, дают таблетку анальгина. Два года колонии — это равносильно смертной казни. Он не выдержит. Есть опасность, что если приговор вступит в силу в таком виде, его (Умерова) увезут в Россию. А колонии там разбросаны от Московской области до Дальнего Востока. Есть такое заведение в Керчи, но ни один из граждан Украины, осужденный по политическим делам, там оставлен не был — Сенцов, Кольченко, Зейтуллаев… Ничем другим, кроме как жесткими репрессиями, я назвать действия России не могу» .

Адвокат, которого в начале расследования вывели из дела Ильми Умерова (Николай Полозов смог принять участие в процессе лишь в качестве свидетеля), подчеркнул тот факт, что сторона обвинения просила меньшее наказание — три года условно. «Но суд внезапно, по собственной инициативе наказание ужесточил. Усматриваю в этом реакцию на доклад Верховного комиссара ООН по правам человека в Крыму. Что может сделать украинское общество, власть, международное сообщество? Максимум огласки и давление на центр принятия этих репрессивных решений — Кремль», — сказал Николай Полозов.

По его словам, судья Кулишов, вынесший приговор Ильми Умерову, является судьей-перебежчиком, перешедшим на российскою сторону. «Такие люди дополнительно мотивированы выносить жестокие решения, чтобы выслужиться», — добавил он.

Адвокат Ильми Умерова Марк Фейгин по скайп-связи (из Крыма) сказал, что сейчас его подзащитный находится дома с родными, поскольку приговор полностью в силу не вступил. «Вступление приговора возможно только после второй апелляционной инстанции. За 10 дней мы подготовимсначала короткую, потом расширенную жалобу. Ее рассмотрение может занять месяцы. А до этого Ильми Умеров будет находится под подпиской дома», — уточнил Фейгин.

Сам Ильми Умеров, связавшись с Киевом, сказал, что судебное решение принималось на уровне Кремля: «Цель оккупационной власти — заставить нас замолчать. Полюбить их они заставить не могут и лояльности не добились. Других задач перед ними никто ставить не будет». По его словам, он хоть и ожидал обвинительный приговор, но на фоне условного срока, о котором просила сторона обвинения, решение о колонии стало неожиданным.

«Ничего страшного, пролетят быстро. И за два этих года от оккупационной власти Крыма ничего не останется», — сказал Умеров и добавил, что продолжает считать аннексию Крыма аннексией и оккупацию — оккупацией.

«Дело фабриковали из некачественного перевода моего выступления. Причем его назвали стенограммой выступления. Судья, когда читал приговор, поддержал все действия обвинения, а то, что говорила защита и я сам — отверг. Судья таким образом добавился к ОПГ, куда входят сотрудники ФСБ, эксперты, прокурорские. Он поддержал сфабрикованное дело. Судья знает, что против него возбудили дело в Украине, и оно до него когда-нибудь доберется», — подытожил Ильми Умеров.

А председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что время до вступления в силу несправедливого приговора является тестом для международного сообщества и международных институций, которые дожны спасти Ильми Умерова: «Пусть они выбирают, как им вести себя дальше: отмахиваться от Украины, выражая обеспокоенность, или же сказать (России) хватит!».

Напомним, в Крыму оккупационный «суд» приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения. Также приговор включает два года запрета на публичную деятельность. Председатель Меджлиса Рефат Чубаров назвал приговор равносильным смертной казни.

Источник Факты.