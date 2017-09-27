В Украине появятся несколько уровней оповещения о чрезвычайных ситуациях

27.09.2017 21:18

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании утвердил положение об организации оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. Решение было принято без обсуждения участниками заседания, сообщает Интерфакс-Украина.

Установлено, что автоматизированные системы оповещения могут быть: общегосударственными, территориальными (в областях), местными (районы, города областного значения, объединенные территориальные громады), специальными (на АЭС, каскадных сооружениях Днепра и Днестра, магистральных продуктопроводах), локальными и размещенными на конкретных объектах повышенной опасности (интернатах, учреждениях здравоохранения и др.).

Решение об оповещении на общегосударственном уровне принимает премьер-министр по предложениям центральных органов исполнительной власти, на территориальном — главы областных и Киевской городской государственных администраций, на местном уровне — главы местных администраций или органов самоуправления, на объектах — руководители объектов.

Сигналы об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации передаются через телерадиокомпании независимо от формы собственности, операторов мобильных сетей, интернет-ресурсы, сигнальные громкоговорители.

Напоминаем, что по данным на 12.00 27 cентября из зоны взрывов на складах боеприпасов на Виннитчине были эвакуированы более 30 тысяч человек, к перевозке граждан привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой помощи и психологи ГСЧС. Один пострадавший в результате катастрофы госпитализирован в медицинское учреждение, травмирование второго лица в результате ЧП не подтверждено. Подразделениями ГСЧС ликвидировано возгорание шести сооружений.

В зоне ЧП введено ограничение автомобильного, железнодорожного и авиационного сообщения. 15 населенных пунктов остались без газа.