- В США создали настольную игру о боях за Донецкий аэропорт19:26
- Филатов рассказал, как станет бороться с любителями "р***кого мира" в школах Днепра: "Безжалостно будем увольнять всех "педагогов", кто позволяет себе сепаратистские высказывания"19:02
- И.о. главы Укрзализныци будет получать 1,2 млн грн в месяц15:20
- Подарок от власти: украинцам подготовили такое, от чего сведет челюсти14:39
- Из-за пожара в арсенале под Винницей "Укрзализныця" изменила маршруты 47 поездов14:12
- Скандал с законом об образовании: Госдума РФ готовит заявление в ООН против Украины14:01
- Кабмин выделил 100 млн гривен на тушение пожара в Калиновке13:38
- У Кабмина дошли руки до КПВВ на Донбассе13:30
- Взрывы под Винницей: задержаны диверсанты13:22
- Взрывы в Винницкой области: Порошенко созывает военный кабинет12:40
В Украине рассказали, как можно завершить войну на Донбассе и что этому мешает. ВИДЕО
Войну на Донбассе можно завершить путем введения миротворческого контингента, но только в том случае, если такая миссия получит мандат на проведение операции по принуждению к миру или восстановлению мира. Об этом "Апострофу" рассказал военный эксперт Олег Жданов.
По его словам, Украина до сих пор не разработала резолюцию по миротворцам, хотя ее президент Украины Петр Порошенко собирался представить на Генассамблее ООН.
"Почему же Украина не может разработать (резолюцию, - ред.)? Значит, нет заинтересованности первых лиц государства во введении миротворческого континента. В чем вообще проблема миротворческого контингента? Результат миссии зависит от того, какой мандат пропишут миротворцам", - отметил Жданов.
Он уточнил, что мандат на разграничение противоборствующих сторон и охрану миссии ОБСЕ (то есть то, что предлагала Российская Федерация) повлечет за собой замораживание конфликта на долгие годы.
Мандат на проведение операции по принуждению к миру или восстановлению мира позволит ввести миротворцев на всю территорию конфликта, взять под контроль государственную границу между Украиной и Россией.
"Тогда это прекращение боевых действий и начало восстановления конституционного порядка на этой территории. Дальше миротворцы локализуют все вооруженные формирования на этих территориях и принуждают их сдаться. Если те отказываются сдаваться, то миротворцы применяют силу, фактически их уничтожают своим огнем. И таким образом демилитаризуется вся зона, которая находится под контролем миротворческого контингента", - сказал Жданов.
Эксперт добавил, что следующим шагом в таком случае станет образование международных временных администраций, которые должны подготовить население к проведению демократических выборов по закону Украины. При этом вопрос Минских соглашений отпадает - и война должна закончиться на этом этапе.
"На сегодня Российская Федерация перехватила инициативу, выдвинула свою версию, заранее понимая, что она для нас неприемлема. Украина отвергла версию России, и ее поддержали США, Великобритания и другие члены Совбеза ООН. Но при этом Украина не внесла своей версии. Ее проговорили, но проекта резолюции нет. Мы не спешим. В то же время Россия как постоянный член Совбеза ООН с правом вето может отказаться обсуждать нашу резолюцию, потому что мы отказались обсуждать их резолюцию. Вот в этом состоит стратегия России - она перехватила инициативу", - подчеркнул Жданов.
По его словам, вопрос миротворцев уже отыгран, и введения миротворческой миссии не будет.
"Во всяком случае в ближайший год. Никому это не выгодно. Нам не выгодно быстро закончить войну, ведь прекратится помощь, надо будет воплощать в жизнь все те 144 реформы, о которых говорил президент, начиная с борьбы с коррупцией, включая посадку всех друзей. Для Российской Федерации это будет означать потерю Украины из своей политической орбиты, что для нее сродни политической катастрофе. Причем не только внешней, но и внутренней", - подытожил Жданов.
Теги: Украина, США, Донбасс, война, Российская Федерация, ООН, миротворцы, Минские договоренности
- "Не давайте оружие, а то будем продолжать войну активнее". В чем смысл пресс-конференции "пожизненного вождя" Путина на языке подковерной иезуитской дипломатии. ВИДЕО
- "Россия хочет еще больше расколоть Украину, никто не пойдет на условия Москвы!" – Волкер прокомментировал инициативу России о введении миротворцев ООН на Донбасс по кремлевскому сценарию
- "Парад необходим. Сейчас он нужен. Сейчас война! Если хотите, это демонстрация решимости дать по зубам московским шакалам", - Нусс
- У Меркель выступили со своим предложением по миротворцам ООН на Донбассе
- "Путин разрушил все механизмы глобальной безопасности в мире", - Порошенко рассказал телезрителям США об агрессии России в Украине
- "Кремлевские "голуби мира" все-таки чего-то сильно покурили", - Тука "послал в сад" Путина с его предложениями о миротворцах на Донбассе
- Вышла в окно 5-го этажа: в Луганске покончила с собой помощница скандального пропагандиста “Л/ДНР” Филлипса15:01
- "В Луганске сейчас творится беспредел! Родителям срочно нужна помощь!" - пророссийская украинка из Санкт-Петербурга шокировала Сеть рассказом из Луганска14:19
- Москва не собирается заканчивать войну на Донбассе - стало известно о новом приказе кремлевских "кураторов"12:59
- У Кремля начались большие проблемы с "армиями Л/ДНР" - "кураторы" приняли отчаянное решение12:21
- СКОЛЬКО В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОФИЦИАЛЬНЫХ МИЛЛИОНЕРОВ12:01
- Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев11:39
- За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: один воин ВСУ ранен10:39
- За последние 1,5 месяца количество переселенцев в Украине выросло на 4 тысячи человек08:21
- Кто и как может принять участие в программе «Доступное жилье» в Северодонецке. ВИДЕО08:06
- ОБСЕ пообщалась с пострадавшими от взрывов под Новоянисолью07:46
- В США создали настольную игру о боях за Донецкий аэропорт19:26
- Филатов рассказал, как станет бороться с любителями "р***кого мира" в школах Днепра: "Безжалостно будем увольнять всех "педагогов", кто позволяет себе сепаратистские высказывания"19:02
- Излишняя чистота - причина болезней18:43
- Вокруг каждого человека возведены крепостные стены18:26
- Грецкие орехи продляют жизнь18:02
- Найден самый эффективный способ похудения17:38
- Лекарства нельзя запивать соками17:22
- Лицо пересаживать можно и неопасно16:56
- Вес ребёнка зависит от внимания отца16:30
- Как вылечить горло быстро и без лекарств16:04
- Излишняя чистота - причина болезней18:43
- Вокруг каждого человека возведены крепостные стены18:26
- Грецкие орехи продляют жизнь18:02
- Найден самый эффективный способ похудения17:38
- Лекарства нельзя запивать соками17:22
- Лицо пересаживать можно и неопасно16:56
- Вес ребёнка зависит от внимания отца16:30
- Как вылечить горло быстро и без лекарств16:04
- Когда звонок тревожный… Несколько нюансов сердечной боли 15:43
- Врачи назвали неожиданный фактор старения человека10:21
- Места силы в квартире: где хранить деньги, чтобы они приумножались
- У певицы Джамалы серьезные проблемы
- Що можна перевозити через лінію розмежування в зоні АТО
- Частная разведка США озвучила сроки ввода миротворцев на Донбасс
- СРОЧНО! Украинские разведчики в ловушке боевиков
- "МГБ ДНР" начало зачистки "освободителей" в Горловке: Саня Кошка и Вова Камаз уже на подвале - соцсети сообщили подробности
- Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев
- Передвижные мобильные пункты «Ощадбанка» едут к КПВВ на Донбассе
- Бойовики “ДНР” обрали нову тактику з тотального контроля населення
- "Рус***й мир" хвастается своими "достижениями" - фото семьи Прилепина и главаря "ДНР" Захарченко в Донецке вызвало резонанс в Сети