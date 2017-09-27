"Выйдите из потустороннего мира борьбы за власть": Украинский волонтер эмоционально обратилась к Порошенко

27.09.2017 20:41

Известная украинская волонтер и общественный деятель Наталья Юсупова, по случаю Дня рождения президента Украины Петра Порошенко, обратилась к Гаранту с приветствием и собственным видением развития страны. Об этом она написала на своей странице Facebook.

Сначала Юсупова в комплиментарном стиле обратилась к президенту, сказав, что ей приятно видеть такую хорошую семью, как у него. Тем не менее, она обратила внимание на и не такие приятные для Порошенко вещи. "Вы гарант и Вы дали обещание служить украинскому народу, мы ждем от вас не только красивых слов, но и их исполнений. Мы не только хотим жить красиво и в достатке, многие из нас все делают для того, чтобы это было не просто мечтой, мы всеми силами помогаем нашей Родине, но встречаем очень много препятствий", - написала она. "Надоело из года в год слышать "Не все сразу, нужно время", сколько надо времени, уже скоро Ваши внуки пойдут в школу, а мы все в начале пути. Безвиз - это хорошо, и не потому, что не надо стоять в очереди, чтобы получить разрешение увидеть другую страну, а потому украинцы заслуживают того, чтобы быть частью цивилизованного мира, это наше общее достижение", - эмоционально обратилась к Порошенко Юсупова. Она отметила, что украинцы хотят скорейшего окончания войны, чтобы больше не слышать горькие новости о ежедневных потерях своих сыновей. "Выйдите уже из потустороннего мира борьбы за власть, мы хотим Вас видеть в реальности", - призвала президента Наталья Юсупова на завершение.

Источник styler.rbc.