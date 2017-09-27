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Взрывы на складах в Калиновке: следствие озвучило предварительную версию

27.09.2017 11:22
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Взрывы на складах в Калиновке: следствие озвучило предварительную версию

Военная прокуратура начала расследовать взрывы боеприпасов на складе под Калиновкой как диверсию. Об этом сообщила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, передают Українські новини.

"Военная прокуратура Западного региона в ЕРДР внесла производства по статье 113 Уголовного кодекса", - заявила она.

На месте пожара сейчас работает оперативная группа СБУ.

Статья 113 Уголовного кодекса "Диверсия" предусматривает наказание в виде лишения свободы от десяти до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что в произошедшем, скорее всего, виноваты "внешние факторы".



Теги: Донбасс, прокуратура, Винницкая область, СБУ, боеприпасы, склад, взрывы, Гройсман
 
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