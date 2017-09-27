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Взрывы под Винницей: задержаны диверсанты

27.09.2017 13:22
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Взрывы под Винницей: задержаны диверсанты

В ВСУ озвучили версию о причинах чрезвычайной ситуации в Калиновке. Накануне взрывов в Калиновке в Винницкой области задержали несколько диверсионных групп. Об этом на своей странице в соцсети сообщил сотрудник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра, передает segodnya.ua

"Это точно диверсия. В связи с этим, и нашими разведданными еще с 25 числа в Винницкой области под видом антитеррористических учений были проведены обыски и преследования диверсионных групп. Да, это дело не одного человека. И два дня проходили поиски и ведение этих групп. Основная масса их цели были определены – и были задержаны. Основная масса, но не все. Поэтому одна группа смогла доставить на беспилотнике взрывное устройство", – рассказал Мисюра.

По его словам, постовые слышали звук в небе, после которого начались подрывы снарядов. Вместе с тем, подчеркнул Мисюра, основная масса нужных ВСУ снарядов находится в подземных бункерах и не пострадала. Взрываются же танковые снаряды и 120-мм мины, которые хранились под открытым небом.

Напомним, вечером, 26 сентября, на складе артиллерийского вооружения недалеко от города Калиновка в Винницкой области произошло ЧП. В 20 километрах от Винницы происходят взрывы на складах с боеприпасами и оружием. Как сообщили в ГСЧС, из города уже эвакуированы 30 тысяч человек.

Все подробности инциденты можно прочитать здесь.

Для координации действий по ликвидации чрезвычайной ситуации с возгоранием на складах боеприпасов в Калиновке в Винницкую область прибыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Также на месте происшествия работают глава Генерального штаба Виктор Муженко и глава СБУ Василий Грицак.

В 13:00 на телеканале "Украина" смотрите спецвыпуск программы "Сегодня" о пожаре и взрывах на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области.



Теги: Донбасс, взрыв, Винницкая область, боеприпасы, беспилотник, задержание, ВСУ, диверсанты
 
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