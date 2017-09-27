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Взрывы в Винницкой области: Порошенко созывает военный кабинет

27.09.2017 12:40
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Взрывы в Винницкой области: Порошенко созывает военный кабинет

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что он всю ночь следил за событиями в Калиновке. Из-за чрезвычайной ситуации на складах с боеприпасами в Винницкой области он решил созвать военный кабинет. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на запись, сделанную президентом на его официальной странице в Facebook.

"Принял решение созвать военный кабинет с участием премьер-министра, секретаря СНБО, министра обороны, начальника Генштаба, главы СБУ, а также руководства Нацполиции, Нацгвардии и Службы чрезвычайных ситуаций сразу после их возвращения из Винницы", — написал гарант.

Согласно сообщению, получив доклад начальника Генштаба и главы СБУ, президент сразу поручил им вылететь в Винницкую область.

Кроме того, Порошенко получал информацию штаба по ликвидации аварии от премьер-министра и министра обороны всю ночь. "Хочу отметить эффективные действия центральной и местной власти во время эвакуации населения. Отдельно хочу поблагодарить всех волонтеров, которые помогают спасать людей", — подчеркнул президент.

Как сообщал ONLINE.UA, в Калиновке Винницкой области произошло ЧП: горят и взрываются боеприпасы в 48-м арсенале Вооруженных сил.



Теги: Донбасс, пожар, авария, ликвидация, Винницкая область, боеприпасы, СНБО, ЧП, Генштаб, ВСУ, Порошенко
 
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