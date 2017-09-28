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Бірюков: сухі факти про інцидент в Калинівці для тих, хто вміє думати

28.09.2017 07:10
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Бірюков: сухі факти про інцидент в Калинівці для тих, хто вміє думати

За словами блогера і волонтера Юрія Бірюкова, не варто тупотіти ногами, шукати «стрілочника» і розганяти «зраду» в мережі через інцидент у Калинівці, адже проти фактів не попреш, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Так, Бірюков зауважує, що на початку 2017 року на фінансування обладнання та підтримання функціонування складів боєприпасів планували виділити 99,3 мільйонів гривень, при тому, що потреба, озвучена відповідним управлінням – 5 мільярдів. Після того, як відбулись вибухи в Балаклії, Кабмін виділив ще 199 мільйонів гривень – всього – 300 мільйонів. Але це не значить, що Міноборони вже з кінця березня почало проводити тендери, копати і будувати – фінансування було відкрите лише з липня 2017 року.

У тому, що стосувалось Калинівки, на підтримання живучості складу виділили у 2014 році – 562 тисячі гривень, у 2015 році – 631 тисячі гривень, у 2016 році - 2 098 тисяч гривень. У цьому році хотіли виділити 6,4 мільйони гривень, після Балаклії пообіцяли ще 19,1 мільйона. Фінансування відкрили з 25 серпня поточного року – місяць тому. 25,5 мільйонів гривень на все – від гербіцидів і прожекторів до побудови вишок для апаратури та ремонту пожежних водойм. У військовій частині активно почали працювати, але не встигли. Можна скільки завгодно тупотіти ногами, вимагати покарати винних, волати у соціальних мережах, але факт залишиться фактом: потрібно 5 мільярдів, є 300 мільйонів, - підсумовує Бірюков. 



Теги: Донбасс, Калиновка, взрыв
 
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