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ЧТО ДАСТ ДЕТЯМ И ПЕДАГОГАМ НОВЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ

28.09.2017 16:48
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ЧТО ДАСТ ДЕТЯМ И ПЕДАГОГАМ НОВЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Сегодня, 28 сентября, вступил в силу закон об образовании, принятый Верховной Радой еще 5 сентября.

В соответствии с этим документом, наши дети, начиняя с 1 сентября будущего года, будут учиться 12 лет. 

С первого по четвертый класс ребята получат начальное образование. С пятого по девятый класс – базовое среднее, и оставшиеся три года – профильное среднее образование. Но это будет не сразу. 

По программе начального образования первоклассники начнут учиться уже с 1 сентября будущего года. Программу базового среднего тогдашние пятиклассники начнут осваивать с учебного 2022 года, ну, а профильное среднее десятиклассников ждет с 1 сентября 2027 года.

Все предметы ребята будут изучать на украинском языке. Однако несколько предметов могут преподавать на двух и более языках, например, английском или других языках Евросоюза.

Дети национальных меньшинств будут по-прежнему обучаться на родном языке на стадиях дошкольного и начального образования. И очень важным и приятным моментом нового документа является повышение зарплаты педагогам до размера трех минималок. 

Это будет постепенно с 2018 года по 2023 год.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, закон, образование, дети
 
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