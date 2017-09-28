ФСБ похитила экс-охранника Дмитрия Яроша, - СМИ

28.09.2017 14:20

Украинские средства массовой информации, ссылаясь на сообщение представителя херсонской «Самообороны» Инны Усачевой в «Фейсбуке», распространили новость о том, что экс-охранник парламентария и руководителя УДА Дмитрия Яроша Александр Шумков был похищен ФСБ РФ и в настоящий момент он находится в СИЗО в российском Брянске. Как информирует replyua.net, силовики Путина обвиняют гражданина Украны в участии в экстремистских группировках.



Как пишет активистка, г-н Шумков в 2014 и 2015 годах был одним из охранников тогда еще главы «Правого сектора» Дмитрия Яроша. После этого он устроился на работу в воинскую часть Чербаева. А уже осенью текущего года он должен был проходить обучение для повышения квалификации в воинской службе. Усачева отметила: «Он пропал месяц тому назад. Никаких предупреждений. С работы домой он не вернулся». После того, как бывший охранник Яроша пропал, по утверждению активистки, появились данные о том, что он якобы самовольно перебрался с Украины в РФ. Его знакомые не верят, что он добровольно сделал это. Есть подозрения, что его похитила ФСБ.



26 сентября стало известно о месте нахождения Шумкова, когда его маме пришло письмо. В документе указывалось, что ее сын пребывает в СИЗО города Брянска и ему сообщили о подозрении в участии в группировках экстремистского направления.