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Гриневич предупредила учителей о грядущих сокращениях

28.09.2017 12:08
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Гриневич предупредила учителей о грядущих сокращениях

Лилия Гриневич, министр образования Украины, заявила о том, что в стране сократится количество ставок учителей. Как информирует replyua.net, об этом Гриневич рассказала в интервью Обозревателю. 

«В Украине происходит естественный процесс обновления корпуса учителей. Он связан с различными факторами. Например, количеством детей, которые учатся. Когда уменьшается количество детей в системе образования, сокращается количество ставок учителей», - заявила министр. Гриневич также отметила, что меньше всего учеников сейчас в старших классах, поэтому учителей придется сокращать. Но это, как добавила министр, происходит не по той причине, что кто-то специально закрывает школы – идет естественный процесс в стране. 

Напомним, что ранее, Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, заявил о повышении зарплат учителям с 2018 года. По его словам, уже с 1 января зарплаты увеличатся на 25 процентов, и это будет не последним повышением. 



Теги: Донбасс, учитель, сокращение
 
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