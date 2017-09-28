Кого и как наказали за взрывы на складах вооружений ВСУ

28.09.2017 10:35

Министр обороны Украины Степан Полторак на заседании военного кабинета СНБО рассказал о том, какую ответственность понесли виновные за пожары и взрывы на складах вооружений ВСУ. Речь идет о тех случаях, которые были еще до ЧП в Калиновке Винницкой области.

Видео с выступлением Полторака опубликовал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, передает ЗН.

"Во время событий, которые произошли в Сватово, я хотел бы напомнить, что был уволен заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Хыжий. Были привлечены к ответственности и объявлено служебное несоответствие шести генералам и 46 офицерам. По итогам работы в Балаклее к дисциплинарной ответственности были привлечены около 80 человек. Различные меры наказания, начиная от увольнения и заканчивая снятием с должности, разжалованием и понижением должностей", - сказал министр обороны на заседании военного кабинета под руководством президента Украины Петра Порошенко.

Также Полторак сообщил, что к концу недели доложит президенту Украины результаты расследования и подготовит предложения по привлечению к ответственности виновных должностных лиц, виновных за взрывы складов под Мариуполем.

Напомним, что на этом же заседании Порошенко дал традиционное распоряжение Национальной полиции, Генпрокуратуре и СБУ найти и привлечь к ответственности виновных в пожаре на 48-м арсенале в Винницкой бласти.

"Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп. Есть другие версии? Значит будем привлекать к ответственности тех, кто будет виновен по другим версиям", - заявил Порошенко.

Источник: https://from-ua.com